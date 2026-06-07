牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士

近日，內地多家酒店被曝出「未落實床單一客一換」、「員工用客房牙刷清潔馬桶」等衛生問題，引發公眾對酒店衛生安全的高度關注。不少內地網民紛紛在社交平台分享「隔離防髒用品」，其中一款原本用於牙醫診所的「牙科藍膜」，出乎意料地成為近期受到熱捧的旅行用品。

便宜 自帶粘性不移位

在內地某一電商平台搜尋「牙科藍膜」或「一次性隔離膜」，可發現不少網店銷量已突破10萬單。商家紛紛將其包裝為「旅行防髒工具」，宣傳可貼於酒店馬桶坐墊、花灑把手及電視遙控器上。而藍膜售價亦極其親民，一卷約有130片，在內地電商平台上僅售2元人民幣（約2.3港元）。

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有長期使用的網民分享，自己使用這種方法出遊已經超過一年，由於藍膜體積小巧，出行時攜帶非常方便，而且「買一卷可以用很多次」，使用後也相當容易撕除。

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另有網民指出，過去雖然也會購買其他一次性用品來隔髒，但對比之下，牙科藍膜的性價比更高。她更分析，傳統的一次性馬桶墊在使用時容易移位，而牙科藍膜由於自帶微粘性，能緊貼在馬桶圈等表面，因此在實際使用上更加穩固與方便。

藍膜（又稱避污膜）是不透水、一次性的防護膜，臨床上主要用於牙科診所的儀器防污。由於它背面帶有微粘性且採斷連設計，因此非常方便張貼與移除。

有預防醫學醫生表示，利用藍膜進行隔離確實能起到防護作用，有助預防接觸性傳染病。不過醫生提醒，旅客使用時必須將所有可能接觸到皮膚的部位「完全粘貼到位」，才能達到最佳的防護效果。

