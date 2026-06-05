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水上靜漂｜女子躺公園水面漂浮20分鐘 路人誤為浮屍報警始知真相

奇聞趣事
更新時間：18:15 2026-06-05 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-05 HKT

海南海口人民公園東湖日前發生一宗離奇事件，一名女子靜靜躺在水面上約20分鐘，一動不動，惹來大批途人圍觀。有人懷疑她遇溺或昏迷，遂報警求助。惟救援人員到場後，該名女子自行游回岸邊上岸，身體無礙，令在場人士大為錯愕。

救援人員到場自行上岸

事發於6月3日，地點為海口人民公園東湖。據目擊者描述，該名女子全程保持躺平姿勢，面部朝天、閉上雙眼，身體幾乎完全浸於水中，僅口鼻露出水面，從湖的這一頭慢慢漂浮到另一頭。

有途人起初以為有人在湖中游泳，但觀察後發現她完全靜止不動，毫無求救動作，擔心她失去意識。圍觀者越來越多，有人試圖呼喊她但未獲回應，最終決定報警。

消防及急救人員接報後迅速趕抵現場，正準備下水救援之際，該名女子竟自行從水中站起，撥開水面上的落葉，穩步走上岸邊，過程從容不迫。圍觀人群中隨即傳出驚呼聲，有人鬆一口氣，亦有人對此摸不著頭腦。

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海口人民公園管理處工作人員其後證實，該名女子身體無礙，上岸後並無表現出明顯異常。工作人員透露，該女子自稱學會了「水上靜漂技巧」，當日是特意在公園湖面練習。據了解，公園東湖水域深度約兩米，存在一定安全風險，園方呼籲公眾切勿模仿此類行為。

「水上靜漂」揭秘

事件在網絡上引發熱議。有網民表示：「很嚇人，以為是刑事案件」、「一般人浮不上」。亦有人對女子的漂浮能力感到好奇。

據了解，「水上靜漂」是一種需要高度放鬆的技巧。當人體完全放鬆、肺部充滿空氣時，身體平均密度可低於水，從而實現自然漂浮。然而，這需要練習者克服對水的恐懼，並完全信任水的浮力，一般人難以做到。

目前，相關部門已介入跟進事件。警方及公園管理處未有透露會否對該名女子作出處罰，但已提醒公眾，公共水域並非適合進行此類練習的場所，市民應注意自身安全，避免造成公眾恐慌。
 

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