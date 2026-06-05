滴水觀音｜深圳幼童好奇舔綠植痛到「嘴冒煙」 醫生教路三步急救法保命

深圳一名2歲幼童日前隨母親到公園遊玩時，因好奇摘下一片葉子放入口中，短短一兩分鐘內即出現嘴巴劇痛、口水狂流、嘴唇腫脹等中毒症狀，被緊急送院救治。經醫生診斷，該幼童誤食的植物為「滴水觀音」，學名海芋，全株帶有劇毒。

母親機警影相助醫

事發當日，李女士帶着2歲的軒軒（化名）前往深圳某公園散步。行至一片綠化帶旁時，軒軒被一株葉片寬大厚實的綠色植物吸引，在母親未及反應下，摘了一小片葉子放入口中。

據深圳市第三人民醫院兒科主治醫生陳澤楷介紹，軒軒在誤食後一兩分鐘內便出現典型中毒症狀——嘴巴劇烈疼痛如針扎、口水止不住地流淌，且症狀迅速加重。有曾中毒的兒童形容這種痛感「像嘴巴冒煙」，痛苦程度可見一斑。

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李女士見狀立即撥打急救電話，並拍下孩子放入口中的葉片留存證據。救護車迅速到場將軒軒送往深圳市第三人民醫院。急診科兒科醫生根據患兒的典型症狀，結合李女士拍攝的葉片照片，快速確診為滴水觀音中毒。

所幸送醫及時，醫生即時為軒軒進行口腔沖洗、對症用藥等緊急處理。經過一至兩天的住院觀察，軒軒症狀逐漸消失，已順利康復出院。

根莖酷似芋頭易誤食

陳澤楷醫生表示，在日常臨床救治中，「滴水觀音中毒」並非個別案例，患者多為在公園、路邊玩耍時出於好奇將植物含入口中的兒童。

「滴水觀音」是俗稱，學名為海芋，屬於天南星科海芋屬植物。在廣東地區，這種植物廣泛分布於小區花壇、綠化帶角落、公園及景觀花盆中，十分常見。其根莖與可食用的芋頭極為相似，容易被誤認。

陳澤楷特別提醒，滴水觀音全株均有毒性——無論是葉片、莖、花，還是塊莖，都帶有毒素，其中莖部毒性最強。若僅少量接觸口腔或咬到一點葉子，症狀相對較輕，及時處理後恢復較快；但若誤將其塊莖當作芋頭煮食，後果將十分嚴重。滴水觀音的毒性即使經過高溫烹煮也不會消失，可能導致嚴重中毒，甚至損傷肝腎功能。

三步急救法

陳澤楷醫生為家長提供了誤食有毒植物後的三步急救法：

第一步：立刻漱口——用清水或溫鹽水反覆含漱，盡量清除口腔內殘留的植物汁液。

第二步：飲用保護劑——適量飲用牛奶或溫鹽水，可在口腔和食道黏膜上形成保護屏障，減輕刺激。

第三步：及時送醫——若症狀持續加重，切勿猶豫，立即前往醫院就診。就醫時最好攜帶孩子誤食的植物樣本或清晰照片，以便醫生快速判斷並對症處理。

陳澤楷特別提醒，不認識的植物要離遠一點，不摸、不摘、更不食。家長帶孩子外出時務必加強看護，避免兒童因好奇而誤食有毒植物。



