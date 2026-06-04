杭州商場「半裸男團」谷客惹議 負責人：僅1分鐘特殊造型｜有片

浙江杭州知名的「四季青」服裝批發市場近日為催谷淡季人流，舉辦「男團」街頭特色演出。期間多名男表演者赤裸上身列隊跳舞，吸引大批市民圍觀。惟相關片段在網上廣泛流傳後，引發公眾對表演尺度過大的爭議。涉事商場昨日（3日）回應指，表演旨在為商戶引流，且男團脫除上衣的時間不足一分鐘，並非全程半裸。

綜合內媒報道，根據網上影片顯示，在杭州四季青服裝批發市場外的街道上，多名年輕男子未穿上衣整齊排開，並隨着音樂節奏進行表演。現場氣氛熱烈，聚集了大量途人及市民駐足圍觀，不少人更舉起手機拍攝記錄。

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面對網絡輿論質疑表演「低俗」、「擦邊」，涉事商場負責人隨後出面解畫，指由於近日服裝市場進入傳統淡季，整體客流量驟減，故希望透過舉辦特色活動為場內商戶「引流」，以提升人氣及帶動消費。

負責人強調，整場演出主要以現場唱歌及互動表演為主，表演者並非全程赤膊上陣。商場指出，該段不穿上衣的「特殊造型」環節僅歷時不足一分鐘，其餘時間表演者均有穿著服飾，並非刻意以暴露作為噱頭，亦未料到會引發如此大的關注和爭議。

相關影片目前仍在內地社交平台上引發熱烈討論，網民反應兩極。有網民認為，此舉不過是商家在淡季求存的正常商業宣傳手法，成功吸引眼球便算達到目的，外界毋須過分解讀；但亦有網民批評，在公共場所大庭廣眾下進行半裸表演有礙觀瞻，尺度欠妥。截至目前，當地相關部門尚未就事件作出官方通報。