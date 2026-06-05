空腹爬樓梯︱河南30多歲女為練「筷子腿」 日爬百層樓梯膝蓋似60歲

內地網絡「空腹爬樓梯」話題一直熱度不減，吸引許多愛健康求纖細身形的男女鍛練。河南有30歲女子為追求「筷子腿」，每日爬過百層樓梯，結果過度勞損，令膝關節退化成像60歲老人。

被「居家、零成本、快速見效」吸引

據河南廣播電視「大參考」及社交平台消息報道，有30多歲的女性上班族（OL），為了減肥及練出「筷子腿」，盲跟網上的「空腹爬樓梯」教程，每日高強度爬樓梯近百層樓以燒脂，結果半年過去，體重輕了，膝關節也嚴重病變，經診斷，膝軟骨嚴重磨損，退化程度像60歲一樣。

患者指，當初被網上「居家、零成本、快速見效」的口號吸引，開始每日清晨便空腹爬樓梯，每日累計上落近20層高樓達四、五趟。



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她注意到膝關節出現脹痛警號，但以為是脂肪燃燒的「正常痠痛」，繼續強練，直至最近下蹲如針刺、走路頻頻發出「咔咔」異音，日常步行也困難才求醫。

鄭州大學附屬鄭州中心醫院關節外科主任楊鍇指，現在許多年輕女性，為了減重和追求纖瘦腿形，過度運動，反而對膝關節造成損害，「大腿粗、小腿細才是健康的。別拿關節換美腿，這筆賬，不值得」。

下樓梯衝擊力更大最傷身

醫生指，很多人誤以為爬樓梯最傷膝蓋的是「上樓」，其實下樓梯更傷，瞬間衝擊力甚至高達體重的6至7倍，而上樓梯時膝蓋承受壓力約為體重3至5倍。該名女子在缺乏專業指導下盲目「反覆上下樓」，等於讓關節長時間承受超負荷的劇烈擠壓。

此外，久坐上班族普遍缺乏運動，大腿前側的股四頭肌與臀部肌肉極度薄弱。在少了「肌肉護具」的緩衝保護下，膝關節內的半月板與軟骨直接產生硬磨。專家呼籲，關節軟骨一旦磨損便幾乎無法再生，盲目追求「筷子腿」而損害關節，付出的代價實在太沉重。

專家提醒，對於有關節不適、體重基數較大或肌肉力量薄弱的族群，若想減脂瘦身，應優先選擇游泳、橢圓機或躺姿力量訓練等「零磨損」的運動。若健康族群想要嘗試爬樓梯鍛鍊，必須嚴格遵守「只上不下」的鐵律（上樓走樓梯、下樓搭電梯），並保持核心收緊、全腳掌踩實發力。