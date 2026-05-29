「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片

夏天蚊患令人困擾，一款來自江蘇的創新黑科技產品近日在海外引發搶購熱潮。這款名為「Photon Matrix」的便攜式激光滅蚊設備，猶如將一套微型「防空系統」搬入家中。該產品在海外眾籌平台Indiegogo上，原本只打算籌集2萬美元，最終卻狂攬逾250萬美元（約1,950萬港元），全球訂單突破3000部。

雷達結合AI視覺

據內媒報道，這款被海外網民驚嘆為「中國黑科技」的滅蚊神器，由「常州光之矩智能科技有限公司」研發。其核心原理是利用激光雷達每秒高達5萬次掃描空間，結合毫米波雷達及AI視覺技術主動尋找目標。

一旦AI演算法判定目標為蚊子，系統會在極短的0.003秒內發射高能脈衝激光，瞬間擊穿蚊子的翅膀使其墜落。據研發團隊表示，設備的有效覆蓋範圍達6米，識別準確率超過95%，每秒最高可連續擊落30隻以上的蚊子。

遇人或寵物即自動關閉

產品創始人王川透露，研發意念源於個人對蚊患的煩惱。團隊自2022年起耗時近三年，攻克了毫米級目標識別及多感測器融合等技術難題，期間更每月親自飼養數百隻蚊子作實彈測試。針對公眾最關注的安全問題，設備內置安全機制，當檢測到人體或寵物靠近時，激光會即時自動關閉，確保絕對安全。

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售價逾五千港元仍搶手

這款產品預售價為648美元（約5,050港元），初期眾籌反應平平。轉捩點發生在去年6月，王川將一段在河邊實戰「激光打蚊子」的短片上載至TikTok。情況猶如電影《星球大戰》畫面，極具視覺衝擊，影片一夜間錄得逾7000萬次播放，並獲全球自媒體瘋狂轉發，龐大流量隨即轉化為爆發式訂單。

光之矩科技表示，目前公司已申請逾23項專利，首批4000部產品正加緊生產，預計今年夏天可交付予全球用戶。團隊未來更計劃將此核心技術應用至農業除蟲及倉儲防護等更廣泛的領域。

