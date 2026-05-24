嫌買奶茶漏放兩枝飲管 江蘇躁女發爛狂掟店員：惹到我算你倒楣！｜有片

江蘇連雲港一間台式飲品店近日發生一宗令人咋舌的野蠻女客鬧事風波。一名女顧客疑因不滿男店員漏放兩枝飲管，竟在店內情緒失控大發雷霆。她不僅多次將飲管掟向店員洩憤，更出言侮辱。涉事店員全程低頭道歉未果，只能瑟縮一角任由對方辱罵。

連環掟飲管襲店員

事發於5月21日，涉事女子在該飲品店購買兩杯奶茶打算送予朋友。據悉，當時店內訂單繁忙，年輕男店員忙中出錯，未有將飲管放入外賣袋中。女子離開後發現漏放飲管，隨即折返店舖理論。

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現場閉路電視片段顯示，女子折返後情緒極度激動，大聲質問店員的服務態度。儘管男店員即時連聲道歉試圖平息事件，惟女子毫不領情，反而越發狂躁。

片段可見，女子先後多次隨手抓起櫃檯上的飲管，狠勁地朝店員臉上及身上掟去。面對過激舉動，店員只能本能地舉手遮擋，全程未有還擊或駁火，無助地瑟縮在牆角。

女子一邊掟物一邊語帶侮辱地指罵：「你算甚麼東西？」她聲稱自己趕時間送禮，是「好心好意支持你家生意」，更囂張揚言：「惹到我，算你倒楣！」期間她更不斷挽起衣袖，作勢欲上前動武，更企圖掟出放置飲管的器具，幸未能成功。發洩一輪後，女子臨走前再從櫃檯上抓走一把飲管才轉身離去，現場已一片狼藉。

網民怒轟

事件曝光後，大批網民對女子的野蠻行徑表示強烈憤慨。有網民狠批她「太拿自己當回事」，強調人與人之間應互相尊重；亦有不少人同情受屈店員：「服務行業不是低人一等，消費也不是買別人的尊嚴。」有網民直言，事件起因僅是兩枝飲管，完全可和平溝通，質疑該名女子純粹是借題發揮，將無辜的店員當成「出氣袋」。