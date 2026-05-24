五月天｜阿信北京公廁自拍引粉絲「朝聖」 街坊嘆擾民急刪相致歉

台灣人氣樂團五月天主音阿信，近日在社交平台上載於北京胡同公共廁所外的自拍照，意外引發大批歌迷前往「朝聖」打卡。由於有粉絲長時間霸佔廁所拍照，嚴重影響當地居民的日常生活。阿信隨後就事件鄭重致歉，並已刪除相關照片。

粉絲霸廁格居民轟缺公德心

報道指，五月天近期在北京鳥巢舉行共12場演唱會。上周六（18日）最後一場演出結束後，阿信於翌日深夜分享多張北京街頭漫步照，其中包括一張在東城區安定門內大街某胡同公廁門外的自拍。大批粉絲憑相尋至該處大排長龍打卡，甚至有人在五個廁格內分別放上五月天五名成員的名字拍照上網。

由於該胡同內大部分家庭沒有獨立洗手間，需依賴公廁解決日常需求，粉絲的瘋狂行徑令真正有需要的居民無法如廁，長者及小童首當其衝。有居民直斥，胡同通道本已狹窄，大批人潮造成嚴重阻塞，且拍攝公共廁所內部既不雅觀，亦侵犯他人隱私，批評相關追星行為缺乏基本社會公德心。

阿信籲歌迷理性打卡

隨着擾民事件發酵，阿信於昨日（23日）在原帖文留言致歉。他表示沒想到大家會找到公廁「同款」，對造成居民困擾「鄭重致上歉意」，並呼籲歌迷理性打卡，友善支持當地居民及店家。他隨後亦將該張公廁照片刪除，以降低後續影響。

對比公廁的尷尬情況，阿信當日相片中出現的一間燒餅店則迎來截然不同的結果。該店因阿信「加持」而銷量翻倍，店主為表感激，更帶同燒餅到演唱會現場免費派發。有理性的歌迷亦坦言，願意光顧燒餅店以示支持，但認為到公廁門口打卡確實會對他人造成尷尬與困擾。