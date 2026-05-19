7歲童淡定挑機成人短跑 烏龍阿媽報名睇錯「二級」當「二年級」︱有片

廣西南寧月前有田徑比賽爆出大烏龍，1名僅7歲的小男童，因母親將「二級」錯當「二年級」，為兒子報名參加成年人的公開賽跑，小童被成年專業運動員同場競技的畫面，笑翻全網。

身高僅及成年對手一半

據「南寧體育圈」消息，這場「反差萌」 賽跑，發生於5月1日。當地正在舉行的田徑密碼大眾公開賽（南寧站），當日在南寧職業技術大學田徑場舉行。

相關新聞：北京U10足球賽現「互射烏龍」鬧劇 兩隊教練領隊遭終身「禁足」｜有片

該場不限年齡的公開組百米賽事，大部份選手也是成年的專業運動員，唯獨2號賽道的運動員，卻是一名身高僅及對手一半的7歲男童姚玉航。

賽事雖然不限年齡，但未起跑，姚玉航已是必輸無疑，不過，姚玉航越級挑戰一眾大哥哥卻絲毫未現懼色，專心做好起跑調整，繼續全力狂奔，以包尾成績完成比賽。

姚玉航站在「巨人」旁邊挑機短跑的趣怪畫面流出後，許多網民留言，「小孩哥：等我十年」、「姚玉航這小子最精了，知道自己就算跑不過也不會丟面子特意報的公開組」、「咋這麼多裁判？其他的選手呢？」、「等你們老了就跑不過我了」、「第一名不好猜，倒數第一我一看就知道是誰」、「其他人怎麼忍住不笑的」。

之所以出現這種極端畫面，原來是姚玉航母親在為他報名時，錯誤把「二級」短跑賽，當作是「二年級」賽事。

姚玉航的父親姚奕卿讚賞兒子道，「他也不怯場，能完成賽事，是對他一個好好的鍛鍊。」