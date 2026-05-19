餐廳女食客亂掟筷子 插穿對座男眼鏡奇蹟毫髮無損

河南省平頂山市周一（18日）發生一宗驚險意外。一名女子在食肆用膳期間，隨手將木筷子扔在桌上，筷子竟高速反彈並直插對座男子的眼部。萬幸該名男子佩戴的眼鏡發揮「擋災」作用，鏡片被戳穿卻未有碎裂，男子奇蹟地毫髮無損。

女食客亂掟筷子，反彈直插對座男眼鏡，鏡片戳穿奇蹟毫髮無損。

女食客亂掟筷子，反彈直插對座男眼鏡，鏡片戳穿奇蹟毫髮無損。

女食客亂掟筷子，反彈直插對座男眼鏡，鏡片戳穿奇蹟毫髮無損。

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事發於當日一場飯局尾聲。當事人宗先生憶述，當時坐在對面的女性朋友隨手將一根木筷子扔落桌面，未料筷子接觸桌面後瞬間彈起，且速度極快、軌跡精準，猶如暗器般直飛向其面部。



幸好宗先生當時佩戴了硬度足夠的眼鏡，有效阻擋了筷子的衝擊力。事後相片可見，其鏡片被戳出一個清晰的小洞，但未有產生碎渣飛濺，成功護住眼球。宗先生事後直呼驚險，並於周二（19日）花費60元人民幣更換新鏡片。

有醫療專家藉此提醒大眾，用餐時切勿打鬧嬉戲，看似普通的餐具若操作不當亦可成為危險物品。當局呼籲，若不幸發生尖銳物品刺入身體重要部位的意外，切勿擅自拔出異物（因異物可暫作「臨時塞子」阻止血液大量流出），以免引發大出血或二次感染，應立即保持冷靜、固定異物並盡快求醫處理。