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清華女碩士智力測驗僅得25分 33歲始知「自閉」兼患「ADHD」

奇聞趣事
更新時間：11:48 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:48 2026-05-12 HKT

清華大學有女碩士，在接受智力測試時僅考獲25分，介於「中等智力」與「中下智力」臨界值。被成績嚇壞的當事人，事後發現患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙（ASD）。

難以接受自己瀕臨「弱智」

據《瀟湘晨報》報道，女網民「@是一顆努力的豆子」10日發文，分享她接受智力測試的故事。她指，2022年入讀清華碩士課程的當月，因長期眩暈求診，找不到病理原因後，獲轉介到精神科評估。

該女網民指，在評估當日接受大量心理量表與測驗，精神狀態極差下，再做「里墳氏標準推理測驗」（Raven Test）。最終測驗結果顯示，她的智力百分等級為25，在三級與四級的臨界區間。其中三級為25%至75%，屬中等智力；四級則為5%至25%，代表智力水平中下。

面對「弱智」成績，女網民當時受到極大打擊，即時向醫生詢問「這是不是代表我是弱智？」醫生則回應：「也不完全是這樣。」

該女網民指，自小被認為邏輯力強、理科表現優秀。雖然碩士攻讀的是社會學，但本身具理科背景，目前投身AI領域創業，因此對於測驗結果感到相當不可思議。

之後，她再接受多種智力相關測驗，分數也普遍不高。直到經過篩查量表，才發現33歲的自己同時有ADHD與ASD特徵。

她表示，雖然在學業、工作與創業過程中並未遭遇重大困難，但「明明生活功能正常，卻被測出智力中下」，讓她開始重新思考人類對自我狀態的認知是否真的客觀。

 

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