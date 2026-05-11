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楊柳絮大爆發︱京哈高速現「白色風暴」 能見度不足1米似災難片︱有片

奇聞趣事
更新時間：15:07 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:07 2026-05-11 HKT

河北、北京等地，近日出現「白色風暴」，導致京哈高速公路，漫天飄著楊柳雌樹的飛絮，能見度不足1米，景像如災難片。

早年大規模栽種綠化城市

近日有多名網民分享拍攝於京哈高速公路或周邊地區的影片，顯示受楊絮爆發影響，現場出現遮天白色飛絮的情況，形同濃霧，駕駛者能見度急降至不足1米，需要慢速，開霧燈及示廓燈，保持足夠車距，以防意外，有車上乘客或網民指，大規模的飛絮爆發，畫面如同災難電影。飛絮造成的「白雪風暴」一度成為熱搜。

網民紛紛驚呼留言，「隔著螢幕都覺得自己鼻炎犯了」、「簡直就是楊絮災難片」、「每年五月，楊絮都是北方司機的噩夢」、「這誰要是丟個菸頭！可毀了」、「如果有火源會不會爆燃」、「這東西真的很煩人」。

據內媒報道，北方每年4月便進入「飛絮季」，楊柳雌株種子及其附著的絨毛，在春季授粉後，雌樹結出果實，成熟裂開，絨毛便帶著種子隨風飄散。由於飛絮易燃，民眾遇上這種「白色風暴」要特別小心火種。

內地北方城市，早年大力栽種快速生長和具強大遮蔭能力的楊柳樹，以綠化環境及減低沙塵暴影響，卻導致飛絮爆發的副作用，現時各地政府也在加快以不會飄絮的楊柳雄株、嫁接、噴灑抑花藥物等科學手段，逐步減少飛絮總量，來取代「簡單粗暴」式砍伐。

 

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