Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

勞力士「綠水鬼」︱武漢男童廁所拾¥15萬名錶 物歸原主拒酬獲網民激讚

奇聞趣事
更新時間：22:24 2026-05-07 HKT
發佈時間：22:24 2026-05-07 HKT

近日，湖北武漢一對母子到餐館就餐時，男童在洗手間洗手台撿到一隻手錶，當即交由店家妥善保管。經核實，該手錶為勞力士經典款式「綠水鬼」，價值高達15萬元（人民幣，下同）。

據內地「三農頻道」報道，店主得知後也沒有據為己有，而是發布視頻全網找尋失主。失主張先生看到後，主動聯繫店家。

男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道
男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道

 



通過店內閉路電視、購錶發票及相關憑證核驗，手錶物歸原主。張先生十分感激小朋友與店主的拾金不昧之舉，當場提出發紅包致謝，被店主婉言謝絕。後續張先生又專程送來禮品，以此表達謝意。

勞力士（Rolex）綠水鬼（Submariner Date）是潛航者系列的標誌性錶款，以其高辨識度的綠色陶瓷表圈和強勁性能聞名，防水達300米，具有極高的市場熱度與保值能力。

網民都大讚男童「好孩子，家庭教育很到位」，也網民讚「店家有誠信，生意不會差」。但也有網民質疑：「正常來說，洗手不會取掉正品水鬼，人家（手錶）防水性沒問題」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
5小時前
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩。新華社／路透社
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
即時中國
5小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
7小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
12小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
16小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
11小時前
六合彩｜頭獎一注獨中贏1300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 頭二獎無人中 三獎107.2注中 每注派$4.5萬
社會
8小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
17小時前