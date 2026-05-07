勞力士「綠水鬼」︱武漢男童廁所拾¥15萬名錶 物歸原主拒酬獲網民激讚

近日，湖北武漢一對母子到餐館就餐時，男童在洗手間洗手台撿到一隻手錶，當即交由店家妥善保管。經核實，該手錶為勞力士經典款式「綠水鬼」，價值高達15萬元（人民幣，下同）。



據內地「三農頻道」報道，店主得知後也沒有據為己有，而是發布視頻全網找尋失主。失主張先生看到後，主動聯繫店家。

男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道

男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道

男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道

男童在食肆廁所拾獲一隻勞力士「綠水鬼」。三農頻道





通過店內閉路電視、購錶發票及相關憑證核驗，手錶物歸原主。張先生十分感激小朋友與店主的拾金不昧之舉，當場提出發紅包致謝，被店主婉言謝絕。後續張先生又專程送來禮品，以此表達謝意。



勞力士（Rolex）綠水鬼（Submariner Date）是潛航者系列的標誌性錶款，以其高辨識度的綠色陶瓷表圈和強勁性能聞名，防水達300米，具有極高的市場熱度與保值能力。



網民都大讚男童「好孩子，家庭教育很到位」，也網民讚「店家有誠信，生意不會差」。但也有網民質疑：「正常來說，洗手不會取掉正品水鬼，人家（手錶）防水性沒問題」。