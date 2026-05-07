高山反應女子獲按人中救醒 揮拳毆嚮導：痛嗎？︱有片

近日，網絡流傳一段「女子高山症發作，嚮導掐人中急救反遭掌摑」的影片，引發社會廣泛關注。影片顯示，一名身穿紅色戶外防風外套的女子疑似因高山症癱坐在路邊，身旁一名身穿紫色外套的男子為其掐人中急救。隨後，該女子揮拳擊打男子並詢問「痛嗎？」，而男子遇襲後仍繼續為女子脫去冰爪和雪套，並協助其穿上鞋子。

嚮導指對方發生幻覺

內地「紅星新聞」報道，片中被打的男子表示，自己是一名雪山攀登嚮導，影片中的女子張女士（化名）為其帶領的遊客。對方因嚴重高山症而昏厥，其打人行為或因高山症引發幻覺所致。

該嚮導稱，張女士出現高山症後，他曾背負她走了一段路，隨後又與其他人攙扶她前行。直至抵達公路旁徒步起點位置時，對方失去意識昏厥，繼而發生了影片中的一幕。嚮導表示，他起初嘗試按壓張女士的虎口，見其未甦醒便改掐人中。「當時海拔約3400多米，她說的話語無倫次，我和她的朋友都聽不懂。」



嚮導認為，張女士打人應是嚴重高山症導致幻覺，並不存在網民所指「為求免費下山而裝暈」的情況。事發翌日，張女士亦已向他致歉。

女事主己道歉

同日，張女士表示，自己上山時並未出現高山症，而是在下撤快到終點時才發作。「因為當天腹瀉身體不適，如廁後瞬間感到耳鳴，那時候應該就開始出現高山症了。」



張女士回憶稱，事發時她陷入昏厥，被嚮導掐醒後，一時無法分辨夢境與現實，於是揮拳擊中嚮導。



張女士表示，影片在網絡上曝光後，大批網民對她進行網絡攻擊，指責她「裝暈」、「企圖藉此免費下山」等。這些不實言論已對其日常生活造成嚴重困擾，她目前已就此事報警求助。