五一假期｜內蒙地質公園成「火星基地」 「太空人」排長龍塞爆登山口

內地「五一」黃金周再創旅遊「奇景」！據內媒《極目新聞》報道，內蒙古烏蘭察布的烏蘭哈達火山景區，因其地貌酷似火星表面，竟吸引了大量遊客，專程租借「宇航服」（太空衣）前往打卡拍照。一時間，火山口下「太空人」雲集，排隊登山的「太空人」更形成長長人龍，場面蔚為奇觀，被網民戲稱為「地球上最多太空人的地方」。

火山地質公園似足外太空

報道指，在「五一」假期期間，大批遊客在社交平台上發布影片，顯示在烏蘭哈達火山景區內，隨處可見身穿白色或粉色「宇航服」的遊客。他們有的在火山前手持五星紅旗拍照，有的則在排隊等候登上火山口，場面恍如「火星殖民基地」一樣。

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有網民對此幽默地留言：「不知道的還以為殖民火星成功了呢！」亦有遊客表示：「去不了火星就去火山吧！」

一名來自北京的遊客透露，她花費了130元人民幣，租借了4套「宇航服」與家人一同拍照，一圓「航天夢」。她認為，在酷似火星的環境下穿上太空衣拍照，效果極佳，非常有紀念價值。

據景區的客服人員介紹，吸引大量「太空人」聚集打卡的，是俗稱「6號火山」的南煉丹爐。由於其周邊的地質環境與火星表面極為相似，因此成為網紅打卡熱點。

工作人員表示，出租「宇航服」的服務，大多是由景區周邊的牧民自發經營，景區本身並不提供。同時，她亦向遊客大派「定心丸」，指該火山是休眠火山，距離上一次噴發已逾萬年，遊客毋須擔心安全問題。