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奇案解密︱台灣中學「契兄妹」瑣事彈簧刀殺同學僅囚12年 言論囂張全城憤慨

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-05-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-03 HKT

2023年12月25日，全台灣沉浸在聖誕節的歡樂氣氛之際，新北市土城區的清水高中附設國中發生了一宗震驚全社會校園血案。這宗「新北國三生割喉案」不僅奪走了一名楊姓學生的寶貴性命，更在台灣社會引發了對於少年犯罪法適用以及死刑存廢的激烈辯論。

事件發生在當天12時許午餐時間。在該校就讀國三（中三）的林芷妘到隔壁班找朋友聊天，離開時關門力道過大。隔壁班風紀股長楊姓男學生見狀，勸她不要破壞公物，並要求她離開，表示：「你又不是我們班的。」

林芷妘對此不滿，隨即返回自己班找「乾哥」的郭秉紳訴苦，請求幫她出氣。郭男隨即帶着長9.5厘米、雙邊開刃的彈簧刀，與林女一同前往楊同學班級門口叫囂理論。郭男掏出彈簧刀猛刺楊同學的頸、胸及背部，林女則叫喊「打死他」、「給他死」。

儘管當時有其他師生在場，由於事發突然且郭男持刀，楊同學很快就倒下。他身中10刀，頸動脈與胸部遭嚴重刺傷，當場失去呼吸心跳。醫院裝上葉克膜（ECMO）並輸血超過6萬c.c.搶救，楊同學雖一度恢復生命跡象，但因腦部缺氧過久且傷勢過重，最終在事發翌日晚上宣告不治。

調查發現，郭男自稱與幫派組織有關，過去曾因傷害罪進入少年觀護所，案發前不久才剛回歸校園。而教唆的林女案發後囂張地在社交媒體帳號跟網友對罵，還在Instagram動態稱「我未成年法律會保護我」。

在法庭審理過程中，郭男試圖開脫，一度辯稱「不知道刀是怎麼飛進來的」，又說「只想刺大腿」，然而根據身高（楊同學175厘米，郭男160厘米），要刺大腿很容易，事實卻是集中往上狂刺胸頸要害。林女則不停改變說法，並試圖聯絡目擊案發過程的同學串供。

2024年9月30日，台灣新北地方法院少年法庭進行一審宣判。法官認定兩人犯行明確，卻因為未成年人（14歲以上未滿18歲），依《刑法》第18條第2項規定減刑。法官認為兩人在收容期間經諮商後「已漸能覺察而反省」，且需時間學習調整，對郭男判刑9年，林女判刑8年。

此判決結果引發被害家屬與社會強烈不滿。案件上訴至台灣高等法院後加刑，也僅判12年和11年。由於適用《少年事件處理法》不得判死刑或終身監禁，且可減刑，服刑3分之1即可申請假釋，意味着定讞後再1年多就可以出獄。行兇的「乾哥」犯行如此重大，出獄時也才19、20歲，還可不留案底，司法對殺人兇手之寛容引起社會憤怒。

另同樣因為適用少年法，兩被告姓名在台灣依規定不得公開。受歡迎奇案Youtuber「謎案追蹤」看不過眼，整理全案並公布兩名加害者的姓名及生活照，影片短短兩星期點擊破440萬次，有近3.3萬則留言。網友紛紛「感謝公布這兩個惡魔的名字」、「感謝你不在台灣」。有人憤慨留言說：「這個社會失去了一個優秀青年，留了兩個垃圾，到底是甚麼世道！」還有自稱學校老師、法律系學生等大量網友直接課金支持。

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