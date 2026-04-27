閨密激勵「瘦咗似楊冪」 浙江女狂減43磅變索女 網民驚呼：真係好似！

浙江省一名女網民「桃子吃不飽」近日在社交平台分享其勵志減肥經歷，短短四個月內成功減去43磅（約21.5公斤），由圓潤身形蛻變為苗條索女，更被網民大讚激似內地知名女星楊冪，引發網絡熱議。

健康飲食加健身狠甩贅肉

據「桃子吃不飽」透露，身高156cm的她，原先體重高達128斤（約64公斤）。促使她下定決心減肥的，是閨密一句玩笑話：「妳瘦下來就是楊冪！」這番話為她注入強大動力，誓要展開「換臉級」的減重計畫。

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「桃子吃不飽」透過影片記錄了她由128斤減至85斤（約42.5公斤）的整個過程。她表示，減肥秘訣並不複雜，主要依靠「健康飲食」與「堅持健身」雙管齊下。憑藉堅毅的意志力，她成功擺脫了21.5公斤的贅肉，整個人彷彿脫胎換骨。

從影片可見，她原本圓潤的臉龐在瘦身後，下顎線條變得分明，五官亦更為精緻立體。她透露，目前體重穩定維持在42.5公斤，不僅身材變得緊緻，穿衣風格亦大有改變。

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「撞樣」楊冪引熱議 網民：最強潛力股

「桃子吃不飽」的驚人轉變曝光後，立即引發廣大網民熱議。不少人驚嘆：「瘦下來真的換了一個人」、「閨密果然沒有騙妳」。由於她瘦身後的臉部輪廓及眼神神似藝人楊冪，留言區更充斥著：「真的很像楊冪」的讚美。

有網民形容她為「最強潛力股」，並笑言：「要去尋找一個會激勵人的閨密！」其勵志故事為許多正為減肥掙扎的人帶來了正能量。