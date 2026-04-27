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河南廿年老煙槍的起心肝戒煙 3個月慳返煙錢鋪滿床｜有片

奇聞趣事
更新時間：15:30 2026-04-27 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-27 HKT

河南省洛陽市一名孫姓男子，擁有超過20年煙齡，近日下定決心戒煙。短短3個月，他將省下來的煙錢儲起，金額多達2000多元人民幣，鈔票攤開後足以鋪滿一張床，其驚人毅力及成果引起網民熱議。

儲夠錢會去西藏

據孫先生透露，他因經營飯店，時常接觸到年長的食客。某日，一位老顧客對他說：「吸煙危害健康，倒不如將煙錢省下用來繳納社保或去旅遊。」這番話如當頭棒喝，令他頓時醒悟，決心戒除多年的煙癮。

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自此，他將每日買煙的錢存起，積少成多，3個月後竟儲得超過2000元。孫先生表示，看到儲蓄的成果，為他帶來巨大的成就感，並堅定了不再吸煙的決心。他計劃繼續存錢，用作支付社保費用，並實現去西藏旅遊的夢想。

他亦以自身經歷呼籲大眾，吸煙不僅傷害身體，亦相當「燒錢」，奉勸煙民盡早戒煙，多加愛惜自己。

此事在網上傳開後，不少網民大讚孫先生的恆心。有網民為他計算，指「3個月省下2000多塊，一年就是將近一萬元」，認為是一筆相當可觀的儲蓄。
 

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