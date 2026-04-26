鼻鼾聲震天揭駭人真相 6歲童喉藏「雙胞胎」畸胎瘤

上海復旦大學附屬兒科醫院近日成功為一名六歲男童，切除一枚藏於其咽喉內的雞蛋大小腫瘤。經醫生診斷，該枚「畸胎瘤」竟是男童未有正常發育的雙胞胎兄弟組織。所幸手術成功，男童已基本痊癒。

畸胎瘤有脂肪有軟骨

據《新民晚報》報道，男童母親劉女士憶述，半年前發現兒子小亮（化名）每晚鼻鼾聲異常響亮，而且情況愈趨嚴重，即使調整睡姿亦無法緩解。同時，小亮變得異常挑食，只肯進食麵條、稀粥等軟身食物。

她察覺不妥後帶兒子到當地醫院求醫，原以為只是普通腺體腫大，豈料檢查結果竟是喉嚨內長有一枚雞蛋般大小的腫瘤，當地醫院無法處理。母子二人遂轉往上海的兒科醫院求診。

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畸胎瘤有脂肪有軟骨。

醫生檢查後發現情況極為兇險，小亮的口咽腔僅約8厘米，但該枚大小達6.6厘米的腫瘤已佔據大部份氣道，僅留下一條狹窄縫隙用作呼吸，若不盡快處理，隨時有窒息死亡的危險。

為小亮診治的耳鼻咽喉頭頸外科副主任陳超醫生解釋，該枚腫瘤是由生殖細胞演變而成的「畸胎瘤」。他指出：「我們可以從中看到有脂肪、有軟骨。這本應是一對雙胞胎，一個正常發育成現在這個人，另一個則可能殘留在此處，發育成了畸胎瘤。」

三小時手術成功切除

醫生表示，畸胎瘤多為良性，但一般常見於腹腔，生長在兒童咽喉部且體積如此巨大的病例則極為罕見。更棘手的是，腫瘤緊貼頸部大動脈，令手術風險極高。

醫院隨即聯合麻醉科及重症醫學科專家，為小亮制定個人化的手術方案。最終，醫生團隊歷時三小時，成功經由口腔進入，並在內窺鏡輔助下，將腫瘤完整切除。小亮在術後5天已基本痊癒，連食慾也大增。

醫生藉此提醒家長，若兒童出現嚴重鼻鼾，並伴隨睡眠不穩、頻繁翻身或習慣以特殊睡姿呼吸等情況，或為呼吸道梗阻的信號，應及時帶子女求醫檢查。

