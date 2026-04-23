低俗婚鬧︱四川漢遭綁樹掟雞蛋潑豉油 民政局：不文明但沒犯法︱有片

四川瀘州古藺縣22日有半裸男子，遭綁在樹上，被多名參加婚宴的賓客，不斷投擲生雞蛋及豉油等，半裸漢迅成「朱古力人」，影片迅成網上熱搜。當地民政局指，相關婚鬧確實不文明，但「目前沒有犯法，只是慶祝方式不同」。

網民 :分明是發洩報復

網傳影片所見，該婚鬧發生於古藺縣某小區門口，一名男子被脫光上衣，只餘「底底」，被人用膠紙綑綁在樹幹上，然後不斷有賓客向半裸男投擲雞蛋，部份人用膠盆盛戴豉油，「兜頭」淋向半裸男，令他全身沾上咖黑色醬油。現場有大量民眾圍觀、拍攝和起哄。

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影片上載者表示，「活了幾十年，第一次見古藺人結婚有這種鬧婚的，太恐怖了」。

影片瞬即廣傳及引起熱烈討論，大量留言也批評，相關婚鬧，已超出正常程度，涉嫌低俗與侮辱人格，「好像接受古老封建的民間酷刑一樣」、「惡毒的低俗到極致，是人都不會幹這事。真是惡山惡水惡人」、「我生長四川六十一年，一次沒見過這樣的事！給四川人丟臉」、「野蠻人活在文明時代」、「這哪裡是婚鬧，這分明是發洩報復，嫉妒」、「多大仇多大怨啊，以前懲罰賊娃子才這麼搞」。



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古藺縣民政局一名工作人員表示，當地並無此類婚鬧風俗習慣，該行為確實不文明。但該工作人員同時指出，從法律角度看，涉事行為目前「沒犯法」，只是「慶祝方式不一樣」。

值得關注的是，古藺縣民政局曾發佈《古藺縣文明婚俗新風倡議書》，其中明確倡議：堅決抵制勸酒酗酒、低俗婚鬧、阻塞交通、擾亂秩序等不文明行為，不以「湊熱鬧」、「沾喜氣」為名進行惡搞或索要財物，守護婚禮的莊重與浪漫。