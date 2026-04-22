憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片

人鳥大戰，竟以「屎」作武器！內地近日有多名網民在社交媒體上叫苦連天，稱遭一種名為烏鶇的雀鳥，以「糞便空襲」方式持續滋擾，窗戶無一倖免，有住戶屢敗屢戰後，最終幽默地貼出「專用拉屎點」告示，宣布「投降」。有動物專家指出，烏鶇記仇心極強，其攻擊行為多與繁殖期荷爾蒙飆升有關，建議市民「眼不見為乾淨」，拉上窗簾反而有可能息事寧人。

貼鷹圖掛彩帶無用

據《羊城晚報》，浙江杭州的吳女士近日在網上發布閉路電視畫面，顯示一隻黑色烏鶇每日準時在清晨時分，飛到其住所的陽台窗外，以極快速度掠過，並在玻璃上留下一道長長的鳥糞痕跡，猶如「畫地圖」。吳女懷疑，事件可能與家中飼養的貓隻有關，因每次烏鶇來襲，貓咪都會在窗邊跟隨其軌跡跳動撲打，或因此被視為挑釁。

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為驅趕這名「不速之客」，吳女無所不用其極，先是在玻璃上貼上老鷹的圖片，試圖嚇退對方，豈料烏鶇識破伎倆後，攻勢反而更趨猛烈。其後，戶主又嘗試懸掛彩色絲帶、拉上窗簾及隔離貓隻，但憤怒的「記仇鳥」依然風雨不改，天天到訪留下「印記」。

網民共鳴分享經歷

事主的經歷引發大批網民共鳴，紛紛分享自己與烏鶇「結怨」的慘痛經歷。有人稱自己遛狗時，小狗每日都被樹上的烏鶇俯衝啄頭；亦有人表示，因同事曾拆毀公司樓下一個鳥巢，結果整個辦公室的同事都曾遭受鳥糞攻擊。

另有網民幽默貼「投降告示」。

專家指烏鶇「報復心」極強。

其中一名與烏鶇「作戰」長達一個月的網民，在屢戰屢敗後最終決定「放過自己」，在窗戶上貼上一張寫有「烏鶇專用拉屎點」的貼紙，幽默地宣布「休戰」。

專家建議消極對抗

長沙市野生動植物保護協會會長周燦英解釋，烏鶇、八哥等雀鳥的「報復心」極強，一旦感覺受到威脅或挑釁，便會記仇，並以糞便、俯衝等方式攻擊。他指出，每年3月至7月是烏鶇的繁殖期，雄性雀鳥因荷爾蒙激增，攻擊性會大幅提升，有關行為具季節性。

周會長建議，戶主可長期拉上窗簾，遮擋烏鶇的視線，當牠無法看見攻擊對象（如貓隻或住戶），或會隨時間慢慢放棄攻擊行為。他亦提醒，烏鶇在內地屬受保護動物，市民在處理相關問題時，應避免傷害牠們。

