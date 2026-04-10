《開心消消樂》︱設計者「更新內容」藏愛的表白 耍花槍即增闖關難度

坊間常說IT多直男，不過著名手遊《開心消消樂》的程式設計師卻打破這一成見。有網民發現，該遊戲的更新內容，原來一直是設計師的表白園地，以藏頭詩「我是策劃，我愛我女朋友」，或指女友「太黏人，太可愛」。消息曝光後成熱搜，有玩家笑指「原來我的闖關見證了別人的浪漫」。

七夕以藏頭詩示愛

極目新聞報道，《開心消消樂》4月7日，發佈12週年版本的全新活動，有玩家在4月10日發現，原來遊戲的版本更新內容，暗藏浪漫情書。

遊戲的程式設計師，會在版本中的更新內容，以不同方式向女友示愛，例如去年七夕版本更新內容裡的藏頭詩，詩句每一句的首字連起來是「我是策劃，我愛我女朋友。」

浪漫字句外，程式設計師和女朋友鬧彆扭時，就會靜靜雞提升遊戲難度，將戀愛中的小情緒寫進程式碼裡。

報道指，在查閱其他版本的歷史記錄發現，在1.141版本中，策劃曾以求助的口吻向玩家發問，詢問第一次見女友父母需要準備些什麼；而在1.151.317版本裡，該名策劃小哥還俏皮吐槽，直言自己的女友「太黏人、太可愛」。

遊戲客服認是小彩蛋

報道指，初步統計發現，在2024年7月至今的25次版本更新歷史記錄裡，程式設計師有7次提到自己女朋友。他還在2025年的「520」，在遊戲中設計了「甜蜜限定關卡」，為女朋友最愛的角色CP麼麼狐和栗熊設計了幾個特別關卡，聲稱「愛她就給她最好的CP糖」。

消息傳開後，成為微博熱搜，網民：「原來我的闖關見證了別人的浪漫」、「這就是程式設計師的浪漫主義」、「專情才是王道」、「是誰說理工男沒有戀愛細胞」、「是個情種，敲程式碼既是工作又是情書，太有心了」、「持續多年嗎？還沒結婚呀」、「程式設計師夾帶私貨」。

《開心消消樂》全國客服工作人員10日上午回應指，這是遊戲內的小彩蛋，確實是程式設計師向其女朋友表白。