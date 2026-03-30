河北秦皇島罕現帶狀海市蜃樓 「有船有屋」持續近1小時︱有片

河北秦皇島阿那亞黃金海岸日前出現罕有的帶狀海市蜃樓奇觀，有目擊者指，海市蜃樓有各種房屋、圓柱、大船移動，相當壯觀，時間更持續近1小時之久。

據「極目新聞」報道，在秦皇島阿那亞黃金海岸經營民宿的馬先生表示，28日下午2時20分許於海邊拍攝時，發現遠處平線附近出現模糊影像。隨後影像逐漸清晰，呈現整齊的橫條狀，從視線中地平線的左邊延伸至右邊。

他表示，海市蜃樓的畫面宛如由積木搭成的火車，內部有不同種類的房屋和支撐的大圓柱，前方還有大船在移動、漂浮。肉眼看過去色彩繽紛，景像相當壯觀。

遊客趙先生當日得知有海市蜃樓，隨即前往拍攝了數段影片。他說：「這個影像特別遠，也特別小，跟網上其他海市蜃樓不一樣」。根據趙先生的記錄，海市蜃樓現像持續了至少1小時。

據悉，海市蜃樓是由光的折射和全反射引起的自然光學現象。其本質是遠處物體反射的光線在穿過垂直方向密度不同的大氣層時發生彎曲，最終在人眼中形成虛像。