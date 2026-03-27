疑夫不忠施「人肉掛件」奇招 新疆婦黑夜摱貨車尾跟蹤｜有片

中國內地新疆近日發生一宗由家庭糾紛引發的交通奇聞。一名女子因懷疑其貨車司機丈夫有外遇，竟在晚間冒險以「人肉掛件」的方式，攀附在丈夫所駕駛的貨車車尾，試圖跟蹤其行蹤，最終被巡邏警員發現並截停。

警截查揭發 司機夫遭扣分罰款

事發於新疆喀什地區，當地公安民警在夜間巡邏時，赫然發現一輛行駛中的貨車車尾，竟掛著一名女子，情況極度危險。警員隨即上前將貨車截停。

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疑夫不忠，新疆婦黑夜摱貨車尾跟蹤。

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警員上前查問司機時，對話令人啼笑皆非。

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據悉，警員上前查問司機時，對話令人啼笑皆非。警員問道：「你認識後面掛著的人嗎？」該名男司機竟平靜地回答：「認識，是我老婆。」

經了解，該名女子因懷疑丈夫不忠，情急之下竟想出此等危險的「捉姦」奇招。為免釀成嚴重意外，警員對該名女子作出嚴肅的口頭警告及教育，同時，亦因危險駕駛行為，依法對其司機丈夫處以罰款200元人民幣及駕駛執照扣3分的處罰。