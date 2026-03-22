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重慶女大生上堂執「嘢」 屁股楔椅罅40分鐘7人合力救出︱有片

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-22 HKT

香港有乘客早前因解不開巴士安全帶受困，重慶也有女大學生上堂時，被卡在椅罅中40分鐘，導致雙腿腫脹，要7人合力才成功解救，將被困女生拔出。

據「第一眼TV」報道，重慶女大生李同學，日前在上英文課時，為了撿拾物件，彎腰時無意識一滑，屁股便滑到可上翻的椅子縫中，胸腿貼合，雙腳呈V字型舉起。

李同學企圖脫困，越是掙扎身體被椅子夾得越緊，即使旁邊同學協助，亦無法幫李同學回復正常坐姿。

最終，學校的工作人員拿來工具，將椅子背板拆開，「1個人托我屁股，4個人拉腿，2個人拉手」將李同學救出。

她表示，前後被夾約40分鐘，獲救時雙腿已經腫起來。她尷尬地提醒說：「這種椅子真能夾人，大家要注意安全。」

網民紛紛指，類似事件網絡不時也有出現，主要是這類常見於大學的上翻式排椅，設計確有安全隱患，容易夾人，「傷害性不大，侮辱性級強」、「我也挺害怕這種凳子」、「是椅子的設計問題」、「這太社死了」。

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