童子尿蛋美式｜浙咖啡店日銷百杯爆紅 「重口味」客搗碎加料

內地飲食創意無極限，浙江東陽市一間咖啡店近日竟推出一款名為「童子尿蛋美式」的「暗黑特飲」，將當地被列為非物質文化遺產、以男童尿液烹煮的「童子蛋」，與西式的美式咖啡結合，旋即在網上引發熱議。店方聲稱，該款飲品銷情理想，一天能售出逾百杯，但承認外地遊客普遍難以接受。

童子蛋炭火烤至微焦

據該店職員介紹，這款「童子尿蛋美式」是將傳統的童子蛋煮熟後，再以炭火烘烤至表皮微焦，使其帶有焦香味及鹹味。飲品上桌時，一串烤好的童子蛋會架在杯口，與杯中的美式咖啡分開，顧客可分開品嚐。不過，職員亦表示，有部分「重口味」的顧客會要求將雞蛋搗碎，直接混入咖啡中飲用。

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店方指，此創意是為了將當地特色傳統食品與新潮咖啡文化結合，店內亦有另一款融合了東陽名菜的「梅乾菜芝士拿鐵」。他們表示，未來會繼續研發更多具地方特色的咖啡產品。

「童子蛋」屬非遺 藥用價值存爭議

翻查資料，「童子蛋」在東陽歷史悠久，於2008年被正式列為東陽市非物質文化遺產。根據《本草綱目》等古籍記載，童子尿（即10歲以下男童的小便）被認為具有滋陰降火、止血治瘀等功效。在民間，童子蛋亦被認為對治療跌打損傷有一定幫助。每年春天，東陽大街小巷均有售賣童子蛋的小攤，其售價甚至比普通茶葉蛋更高，但仍不乏捧場客。

然而，其食用價值在現代醫學界存在極大爭議。金華市中醫院有中醫師指出，古時童子尿確常被用作藥引，其沉澱物形成的結晶體相當於中藥「人中白」，但從現代衛生角度看，始終存在衛生隱患。亦有中醫師強調，並非人人體質都適合食用。

金華市中心醫院腎內科主任黃堅則明確表示，尿液是人體排出的廢物，基本上不含對人體有益的物質，因此他並不提倡民眾食用童子蛋。