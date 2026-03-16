甘肅大鵝神秘消失 翻睇CCTV揭被井蓋「生吞」︱有片
更新時間：22:25 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:25 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:25 2026-03-16 HKT
甘肅有民眾發現養在院子內的大鵝神秘失蹤，調閱閉路電視後發現，大鵝原來是被井蓋「吞噬」。
《新京報》報道，甘肅隴南有民眾表示，14日其家中飼養的大鵝，突然失蹤，找來找去也不見蹤影。
主人在翻看閉路電視後，終於解開謎底，原來大鵝不是走失或被盜，而是誤踏一個閥門井的井蓋，跌落約1米深的井內。
由於有活門，大鵝落入「陷阱」後，井蓋即回復原來模樣，令主人無法看到大鵝。主人於是打開井蓋，成功救出大鵝，表示以後會注意安全，關好井蓋。
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