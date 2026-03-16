湖南少女跳健身舞劇痛 揭腹中有腫塊內藏24顆牙

湖南長沙有18歲少女在家中跳健身舞時，突感劇烈肚痛，送醫發現腹部內有巨大腫塊，經手術取出後，更發現腫塊內有多達24顆牙齒。不過相較這個發現，病人更開心是手術創口能隱藏在肚臍深處，沒留下明顯疤痕。

據瀟湘晨報報道，18歲的曾琳琳（化名）日前在跳健身操時，因腹部劇痛去了長沙市中心醫院婦科求醫，經檢查發現腹中有直徑12厘米的巨大腫瘤，且存在扭轉導致腹痛的風險，必須盡快手術切除。

琳琳接受「經臍單孔腹腔鏡手術」，將直徑12厘米的畸胎瘤完整剝離並取出，發現內裡包含24顆形態各異的牙齒，以及最大直徑接近5厘米的骨骼組織。

長沙市中心醫院婦產科三區主任魏馨解釋，「卵巢畸胎瘤」是常見的卵巢生殖細胞腫瘤，瘤體內常包含頭髮、牙齒、骨骼甚至油脂等人體組織成分，但絕大多數是良性的。