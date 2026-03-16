「靈異」保安︱湖南小偷潛入工廠心虛 聽淒厲鬼笑聲急嚇退︱有片

不要做虧心事！湖南有創意廠家，在保安系統中加入「鬼」元素，日前便大派用場，將已撬開工廠大閘的男小偷，用高亢淒慘的女鬼「笑」聲嚇走。但廣州有人一天播放十多小時鬼故來滋擾鄰居，則被判敗訴。

綜合內媒及網上消息，有鬼護蔭，幸保不失的工廠，位於湖南長沙。

據工廠的閉路電視影片，12日深夜，有戴著頭燈的男子，在大門鐵閘一邊，成功鑽入工廠內，但工廠隨即鬼叫大作，一把女鬼聲不斷發出陰寒刺骨的笑聲，小偷一度四處張望看但不見人影，最後還是怕得由原路退出工廠逃走。

廠長譚女士表示，廠門口安裝了監控裝置，當偵測到有人偷入工廠，便會發出「女鬼笑聲」警報，今次事件中也沒有財物損失。

循環播「荒山野鬼聲」販訴

與工廠鬼保安「做到嘢」不同，廣州居民李某萍及盧某輝，為了報復雙方有矛盾的鄰居謝某，每日早上8點45分至中午12點，再從下午3點半至晚上10點，喇叭緊貼隔間牆壁，循環播放「荒山野鬼聲」。

謝某及其他鄰居不勝其擾，告上法庭。廣州市海珠區人民法院判決李某萍及盧某輝敗訴，原因是鬼聲音量及播放時間雖然未超標或違規，但因二人刻意製造的噪音，嚴重影響人的正常生活與學習，被頒禁止令，要在法院人員見證下，拆除播放裝置，刪除鬼聲檔案。