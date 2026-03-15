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「牙雕」第一人｜用紅蘿蔔啃出黃鶴樓 湖北女孩如嘴藏3D打印機

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-15 HKT

內地一名女子憑藉一副「鐵齒銅牙」，竟能將平平無奇的紅蘿蔔，啃咬雕琢成精緻的藝術品，被網民譽為「口腔自帶3D打印機」。來自湖北恩施的25歲女孩陳琴，近日因其獨創的「牙雕」技藝在網絡爆紅，她最新完成的一座高達70厘米的「黃鶴樓」模型，再度引發外界讚嘆。

耗時六日完工 冀挑戰《清明上河圖》

據悉，這座紅蘿蔔版的「黃鶴樓」模型，是陳琴耗費五至六日時間，完全不借助任何刀具，僅憑牙齒的啃、咬、磨、琢，精雕細琢而成。在此之前，她已創作出「萬里長城」等多件作品，其城牆輪廓、烽火台等細節清晰可見，形態逼真。

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陳琴自稱是全網「牙雕」第一人，她透露，接觸此項技藝純屬偶然。在2025年春節期間，她在家中進行網絡直播時，無意中用紅蘿蔔啃咬出一個造型，意外獲得網民關注，從此便專注於此項創作。她表示，之所以選擇紅蘿蔔，因其質地軟硬適中、顏色鮮亮，便於塑形。

具美術根底 提醒外界切勿模仿

陳琴坦言，自己雖非專業雕刻師，但曾修讀平面設計及接觸過電腦建模，加上自幼熱愛繪畫，具備一定美術功底，令創作時更得心應手。對於長期用牙齒進行高強度雕琢，她表示會特別注意牙齒護理，並提醒未成年人牙齒未發育完全，絕不建議模仿。

對於「牙雕第一人」的稱號，陳琴謙遜地表示，傳統的「牙雕」是以象牙為材料，屬於非物質文化遺產技藝；而自己的創作僅是以牙齒為工具的現代趣味創作，兩者截然不同。她創作後剩下的材料亦不會浪費，可食用的部分會用作烹飪，其餘則會用來餵飼禽畜。

隨著技藝日漸純熟，陳琴的目標也愈趨宏大，她表示未來希望能挑戰更複雜的作品，例如是古代名畫《清明上河圖》。她亦希望透過這種獨特的方式，將中國歷史及文化融入創作，讓知識傳播變得更為生動。

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