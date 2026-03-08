9歲華籍女童埃及「舌戰」馬術教練 流利英語為友抱不平｜有片

一名年僅9歲的中國女童，近日在埃及學習馬術期間，因不滿教練安排具危險性的馬匹給朋友，以一口流利英語與三名當地教練據理力爭，更霸氣表示「若她們墮馬，你們要賠償二千美金」（約1.56萬港元），最終成功為友人討回公道。其父將整個過程拍下並上載至社交平台，影片迅即瘋傳，獲數百萬網民點讚，稱讚女童不畏強權，思路清晰。

友人獲派「烈馬」女童挺身理論

綜合內地傳媒報道，該名9歲女童鄭浪浪，近日正隨父母在埃及旅遊，並在當地一間馬術中心學習騎術。事發於本月4日，其父兩名朋友亦帶同兩名年女兒前來一同學習。兩女皆為新手學員，然而馬術教練卻安排了兩匹性情暴躁且有「前科」的馬匹。

由於同行友人中只有鄭浪浪的英語較好，加上她憶述「爸爸交給我一個任務，要保護好小朋友」，遂挺身而出，用流利英語與三名教練理論。從網上流傳的影片可見，鄭浪浪面對三名成年教練，毫不畏懼，仰頭質詢對方，指控其安排的馬匹「騎起來真的很不安全」。

其中一名教練一度攤手，辯稱「騎馬就會有摔倒的風險」，但鄭浪浪隨即反駁，指自己曾要求換馬但遭拒絕。最終，在女童堅持下，教練同意更換馬匹，事件才告一段落。

8個月大起隨父母環遊世界

據悉，鄭浪浪的父親鄭亞非為湖北黃石人，是一名旅遊網紅。他向傳媒表示，自女兒8個月大起，已帶着她駕着房車在國內四處旅遊。至2020年後，更賣掉房車，帶女兒環遊世界，至今足跡已遍及15個國家。

鄭先生指，他們一家靠在黃石經營的一間燒烤店收入來支付旅費，每年約有一半時間在國外。對於女兒此次在異國他鄉，敢於為朋友及同胞爭取權益，他感到非常驕傲。

事件引發網民熱烈討論，不少人留言稱讚鄭浪浪「不卑不亢，思路清晰」、「面對多名外國教練，絲毫不怯場」，對其勇敢行為表示讚賞。