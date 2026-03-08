Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四川高校上演「人鹿大戰」 梅花鹿闖女宿舍與宿管阿姨「過招」｜有片

奇聞趣事
更新時間：20:01 2026-03-08 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-08 HKT

四川德陽一間高校周五（6日）上演一幕罕見的「人鹿大戰」。一隻由校方飼養的梅花鹿溜進女生宿舍，與正在打掃的宿舍管理員（俗稱「宿管阿姨」）發生對峙，梅花鹿更一度站立起來與「姨姨」揮蹄「對打」，最終被一名女學生的尖叫聲嚇退。

手持掃把驅趕 惡鹿雙腳站「還拖」

據網傳影片，事發時，該隻梅花鹿溜進一幢女生宿舍樓內。當時一名「宿管阿姨」正在大堂打掃衛生，見狀隨即手持掃把，試圖將這名「不速之客」驅趕出去。

相關新聞：小鹿斑比？四川一麂闖手機店 躍過櫃檯飛撲店員｜有片

不料，梅花鹿非但沒有退縮，反而以後腿雙腳站立，像拳擊手般揮舞前蹄，與「宿管阿姨」展開「對打」，雙方一度陷入僵持，場面令人啼笑皆非。

女生尖叫聲意外解圍

剛巧放學返回宿舍的宣同學目擊整個過程。她憶述，當時曾想上前幫忙，但見鹿隻跳得甚高，未敢輕易靠近。情急之下，宣同學下意識發出一聲尖叫，沒料到這聲尖叫竟成功將梅花鹿嚇跑，結束了這場「人鹿對決」。

據悉，該隻梅花鹿為校方飼養作觀賞之用，平日已慣於親近人類，甚至不時會與同學追逐「打鬧」，性格頑皮。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
6小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
7小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
14小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
12小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
6小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
8小時前