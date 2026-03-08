四川高校上演「人鹿大戰」 梅花鹿闖女宿舍與宿管阿姨「過招」｜有片

四川德陽一間高校周五（6日）上演一幕罕見的「人鹿大戰」。一隻由校方飼養的梅花鹿溜進女生宿舍，與正在打掃的宿舍管理員（俗稱「宿管阿姨」）發生對峙，梅花鹿更一度站立起來與「姨姨」揮蹄「對打」，最終被一名女學生的尖叫聲嚇退。

手持掃把驅趕 惡鹿雙腳站「還拖」

據網傳影片，事發時，該隻梅花鹿溜進一幢女生宿舍樓內。當時一名「宿管阿姨」正在大堂打掃衛生，見狀隨即手持掃把，試圖將這名「不速之客」驅趕出去。

不料，梅花鹿非但沒有退縮，反而以後腿雙腳站立，像拳擊手般揮舞前蹄，與「宿管阿姨」展開「對打」，雙方一度陷入僵持，場面令人啼笑皆非。

女生尖叫聲意外解圍

剛巧放學返回宿舍的宣同學目擊整個過程。她憶述，當時曾想上前幫忙，但見鹿隻跳得甚高，未敢輕易靠近。情急之下，宣同學下意識發出一聲尖叫，沒料到這聲尖叫竟成功將梅花鹿嚇跑，結束了這場「人鹿對決」。

據悉，該隻梅花鹿為校方飼養作觀賞之用，平日已慣於親近人類，甚至不時會與同學追逐「打鬧」，性格頑皮。

