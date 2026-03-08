奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖

異國求學，本是追尋夢想的起點，誰料卻成魂斷他鄉的終站。英國倫敦金史密斯學院（Goldsmiths, University of London）一宗駭人聽聞的留學生命案，法院去年12月作出裁決。31歲溫婉清秀的中國女留學生王喆（Zhe Wang，音譯），因與美籍富二代男友發生關係後懷疑染上性病，屢次要求對方驗身，竟惹來殺身之禍。

男方登門狠下毒手，持刀猛刺其臉部並掐頸窒息。法庭上，兇手以「正當防衛」圖脫罪，最終謊言被戳破，陪審團一致裁定其謀殺罪成，正等候判刑。這段致命的「姐弟戀」，最終以血腥與制裁收場。

倫敦金史密斯學院發生留學生命案。(路透社)

校園邂逅結下孽緣

案發於2024年3月，但悲劇的種子早於2023年秋季埋下。當時正攻讀創意寫作和教育碩士的王喆，在校園辦證處邂逅了25歲的美國電影製作碩士生約書亞·邁克爾斯（Joshua Michals）。兩人互生情愫，隨後發展出曖昧關係。據悉，王喆性格溫柔文靜、講究衞生，對健康極度敏感。王喆原計劃完成學業後申請博士，再回國任教。

兩人關係的轉捩點，源於2024年2月首度發生關係後，王喆發現皮膚出現紅點，她擔心自己染上性病，於是多次強烈要求邁克爾斯進行性傳染病（STI）檢測。然而，邁克爾斯對此感到極度不耐，雙方矛盾迅速激化 。

王喆。(倫敦警察局)

約書亞·邁克爾斯（Joshua Michals）。(倫敦警察局)

男方多名性伴、拒驗身爆爭吵動殺機

原來，邁克爾斯家境富裕，父親是美國公司副總裁。他一直在倫敦過著「單身漢」的風流生活，並同時與另一女子有染。面對王喆的憂慮與逼問，邁克爾斯不僅拒絕驗身，更在庭上直指王喆是「細菌恐懼症患者」，形容她瘋狂清潔家居的「潔癖」程度行為十分怪異。

隨著女方情緒日漸崩潰，甚至在訊息中透露「染病不如死了算」，兩人的矛盾終在3月20日爆發。

假意探訪藏殺機

案發當日晚上，邁克爾斯帶同士多啤梨、芝士等冷盤食材，前往王喆位於路厄斯罕（Lewisham）的寓所，看似欲緩和氣氛。至晚上7時17分，邁克爾斯發出最後一條訊息「到了」，惟進入公寓後竟下起毒手。

驗屍報告揭露，王喆上半臉身中兩刀，傷口深可見骨，頸部更遭受持續性壓迫。警方抵達時，兇刀仍插在她的臉上。更令人心寒的是，法醫指王喆受傷後至少存活30至60分鐘，若及時求救本可活命。但邁克爾斯在案發後逗留約40分鐘，期間非但沒有報警，反而是致電遠在美國的富豪父親商量對策，並在父親協助下聯繫律師。

英國警方在案發現場取證。@csi_london

英國警方在案發現場取證。@csi_london

英國警方在案發現場取證。@csi_london

棄兇器刪紀錄圖毀屍滅跡

邁克爾斯隨後搭乘Uber逃離現場，丟棄作案刀具及死者手機，並刪除兩人的聊天紀錄，企圖毀屍滅跡。直至案發3小時後，他才在律師指點下打出一通的報警電話，謊稱發生了「嚴重事件」，卻拒絕提供細節並強調自己不在現場 。

庭審期間，他辯稱是王喆發狂持刀攻擊，自己是「正當防衛」，為求保命才在拉扯中「意外」殺死對方，「我只是想讓她離我遠點」。然而，警方憑藉現場血跡分佈及恢復的手機數據，將其謊言逐一擊破。陪審團經過超過16小時商議後，最終看穿其冷血面目，一致裁定邁克爾斯謀殺罪名成立。

英國警方在案發現場取證。@csi_london

死者就讀的學校發電郵向學生交待案件。

彼此對關係預期嚴重不對等

法庭指，邁克爾斯的性格呈現出另一個側面。一方面，他在人際關係中傾向於逃避責任，不喜歡直接面對衝突；另一方面，他對他人情緒缺乏耐性，也不願承擔後果。

在與王哲的關係中，他從未明確告訴對方自己只想保持隨意關係，卻長期享受對方的關心與照顧，最終導致彼此對關係的預期嚴重不對等。

相關報道：中國31歲女留學生倫敦遇害 同校24歲美國男子被控謀殺