合肥男吃剩牛肉飯留辦公室 過完年回來長出「頭髮」｜有片

奇聞趣事
更新時間：19:35 2026-02-27 HKT
發佈時間：19:35 2026-02-27 HKT

在安徽合肥，一名男子春節回鄉過年，不慎將一碗吃剩的牛肉飯遺留在辦公室，節後他返工，一股刺鼻霉味撲面而來，眼前景象更讓他震驚，碗中竟長出約15cm高的「頭髮」，是密密麻麻的黑色菌絲，令人瞠目結舌，照片曝光掀起網友熱議。

相關新聞：保利新樓盤︱鄭州百萬精裝房變「發霉屋」 地板底滿黑斑有小童肺炎

據《合肥晚報》報道，這名尹姓男子表示，春節前曾將一碗準備餵小狗、吃剩的牛肉飯暫放在辦公室，沒想到回鄉期間忘記清理。節後他返工進辦公室一推開門就聞到一股很重的霉味。

心裡就覺得不妙的尹男走近一看，原本的牛肉飯早已面目全非，碗口密密麻麻豎起黑色菌絲，高度約15cm左右，宛如頭髮，尹男哭笑不得說，「那畫面真的很震撼，像一碗黑色的頭髮，整個都炸開了。」他直言，從沒見過這麼誇張的發霉情況。

網友爆笑留言

報道指，相關畫面在網上曝光立即引發熱議：

「這是生物實驗現場吧」
「過完年直接變自然課教材」
「趕緊賣掉，賣給科學研究人員，聽說這玩意兒可貴了」
「這家小吃店做生意挺老實，至少沒放防腐劑」
「這是什麼新的生髮產品，上連結！」
「還挺好看，可以當另類盆景」
「看能不能去做個研究，禿頭的人有福了」。

也有網友提醒，食物長時間在密閉空間腐敗，可能產生大量黴菌孢子，對呼吸道健康造成影響。

專家指出，春節期間辦公室長時間無人通風，加上氣溫與濕度適中，為黴菌生長提供條件，因此出現這個現象。

