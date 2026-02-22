Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

過年禽畜自救記｜大鵝勇擋主人磨刀 豬仔識轉呼拉圈｜有片

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-22 HKT

俗話說「知識改變命運」，而現在看來，動物界似乎也深諳此道。內地有兩隻原本要成為盤中餐的動物，不約而同地靠著自身的「智慧」與「技能」成功保住性命，引發網絡熱議。

技能改變命運

在貴州黔東南，一隻養了幾年的大鵝也上演了一場「自救記」。當牠看見主人正在磨刀時，似乎預感大限將至，立刻上前用翅膀和身體不斷阻止主人磨刀。飼主潘先生表示，家人一致認為這隻鵝「挺有靈性」，最終於心不忍，決定將其留下繼續飼養。

無獨有偶，在河北，一名男子本打算將年前買來的一隻小豬，養大後在過年時加餸。然而，在幾個月的相處中，他與小豬日漸產生感情，甚至還花了三個月的時間訓練牠表演雜技。

結果，在鄰居面前，這隻小豬展現了驚人的成果。牠不僅能用鼻子將呼拉圈頂起，還能持續旋轉超過10秒，甚至一邊轉圈一邊走向主人。這場精彩的「臨場反應」讓主人大為感動，當場決定不殺了，要讓牠「在家裡好好生活」。網友紛紛讚嘆：「這求生慾太強了」、「現實版技能改變命運」。

