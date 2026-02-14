奇聞秘史︱民國妓女靠「淴浴」騙術贖身 富家公子中招唔敢認

民國時期的上海，既是繁華璀璨的「東方巴黎」，也是一個龍蛇混雜、充滿慾望與陷阱的巨大舞台。在燈紅酒綠的十里洋場，風月場所中的女性為了生存與脫離苦海，衍生出各式各樣的手段，其中一種極具奇聞色彩的騙術，被行內人稱為「淴浴」。

「淴浴」具雙重含義

「淴浴」一詞，本是老上海人對「洗澡」的俗稱，一個再日常不過的詞彙。然而，在民國妓女的黑話體系中，它被賦予了另一層驚心動魄的含義，指的是妓女鎖定那些涉世未深、家底豐厚的富家子弟，以情愛為誘餌，上演一場「為愛從良」的戲碼，讓對方耗費巨資為其贖身。

一旦脫離妓院的束縛，恢復自由身，她們便會故態復萌，極盡揮霍奢靡之能事，最終讓出資的「恩客」無法忍受，只得將其趕出家門。而這位「重獲自由」的女子，便如同洗了個澡、換了身新衣般，重返風月場所，繼續操持舊業。事實上「淴浴」，就是一場精心策劃的騙局。

相關新聞：奇聞秘史︱民初奇女子董竹君13歲淪落青樓 嫁督軍留學日本離婚後成上海商界強人

富家公子古某遭遇

民國時期的報紙上，此類「淴浴」事件屢見不鮮，其中一則發生在浙江青年古某身上的故事，極具代表性。古某為人忠厚，家境優渥，自小備受父母寵愛，對人情世故缺乏防備。某年春天，他途經上海，想一睹這座大都市的風采，便下榻於大新旅社。在一次朋友宴席上，他結識了安樂里的妓女翠寶。

翠寶風情萬種，深諳誘惑之道，將古某迷得神魂顛倒。短短數日，古某隨身攜帶的五百多元大洋便揮霍一空。翠寶見他出手闊綽又心思單純，認定是條「大魚」，於是對他展開了更猛烈的攻勢。她時而梨花帶雨，哭訴身世之苦；時而含情脈脈，許下山盟海誓，誓要與古某共度餘生。

相關新聞：奇聞秘史｜民國二世祖孔令侃風流一生 搞完不倫戀再搭交際花

古某徹底陷入了翠寶編織的情網，竟真的與妓院的鴇母商討起贖身事宜，議定價格為一千七百大洋。他匆匆趕回浙江老家，對父母謊稱要在上海購置鑽石戒指與紅木傢俱，成功索得兩千多塊大洋。父母對這個獨子向來有求必應，未曾懷疑。古某拿到錢後，火速返回上海，為翠寶贖了身，並在西門租下一處住所，作為兩人愛巢。

安頓好後，他才派僕人回家向父母坦白。二老雖感意外，但考慮到家境雄厚，且只有這麼一個寶貝兒子，花幾千塊錢為他添一房小妾也非大事，便默許了此事，甚至還派人將翠寶以禮相待地接回老家。然而，翠寶的野性很快暴露無遺。

她揮霍無度，行為放蕩，在家中引發諸多事端，醜聞漸漸傳開。古某對其嚴加管教，卻引來更激烈的反抗。翠寶深知在此地難以久留，便尋得一個機會，將家中值錢的細軟珠寶席捲一空，逃之夭夭。直到此刻，古某才恍然大悟，原來自己不過是翠寶用以「淴浴」上岸的一塊踏板。

不敢舉報有原因

為何這些富家公子中招後，大多選擇忍氣吞聲，而不敢報官或張揚？由於為妓女散盡千金甚至被騙，是奇恥大辱，足以成為整個家族的笑柄，讓當事人顏面掃地。其次，此類事件屬於「一個願打，一個願挨」的桃色糾紛，官府往往難以介入。受害者就算報官，也需陳述自己如何被美色所迷，過程難堪。因此，多數受害的公子哥只能自認倒楣不了了之。

相關新聞：奇聞秘史︱上海名妓林黛玉一生嫁19次 死時變乾屍靠青樓姊妹辦後事

除了貪財，亦有妓女是為了解決燃眉之急而行「淴浴」之術。上海名妓陸品娥，貌美卻性情淫蕩，花錢如流水，常常債台高築。年關將至，她欠下數千元巨債，便盤算著釣個闊少來為她「淴浴」一次，以解困境。一位來自丹徒的趙姓富商便成了她的目標。

這些發生在民國的奇聞秘史，不僅僅是桃色故事，更是那個時代社會扭曲的縮影。風塵女子用欺騙作為求生手段，固然可鄙，但其背後所反映的女性地位、社會的冷漠與人性的複雜，更值得後人深思。那些在中招後選擇沉默的富家公子，他們的「唔敢認」，也成為了這場騙局得以不斷上演的最終註腳。