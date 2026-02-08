Iron Man在民間｜37歲豫男廢品造盔甲 花數千元七天圓少年夢

一位身披金屬戰甲的「鋼鐵俠」走進奶茶店，在眾人驚訝的目光中淡定取走外賣，這不是超級英雄電影情節，而是現實中真實的一幕。近日，博主「高賽戰甲」發布的這段影片在短片平台上迅速走紅，播放量超過百萬。機甲碰撞發出的鏗鏘聲響配上路人的驚歎表情，讓這個日常場景充滿了科幻感。網友們在影片下方評論區紛紛熱議：「這是真的能穿的？」、「老闆，來一套！」、「鋼鐵俠來中國取外賣了？」

一度放棄「機甲夢」

《Iron Man》電影中，主角Tony Stark於山洞內利用導彈物料自行改裝成第一套裝甲Iron Man MARK 1，讓人意想不到的是，37歲的周高賽製作這套充滿未來感的機甲也是用廢舊零件純手工打造，沒有圖紙、沒有模具，僅憑幾千元成本和七天時間，他就完成了這件作品。他接受《封面新聞》採訪時表示，從小癡迷於動漫中的機甲形象，重拾少年時的機甲夢，不僅是為了圓夢，更希望用行動告訴大家——追夢永遠不晚，只要心中有熱愛，生活就充滿無限可能。

周高賽早年間，曾穿著自製戰甲參與商業演出，因收入微薄難以為繼，因此轉行做餐飲，但內心始終放不下機甲創作。他幾乎每天都在問自己，是否還能重拾這份熱愛。

去年他看了大量機甲題材影片後，決定與兄弟孫強一起重新創作。借助短片平台，他的作品得以被更多人看見。

機甲中佬：追夢永遠不晚

周高賽透露，製作過程充滿挑戰，他需要先將零件試裝在身體各部位，觀察是否貼合、靈活。一個零件往往要裁剪數次才能達到理想效果。為確保關節活動自如，他反覆研究鉸鏈結構和固定方式，邊試穿邊調整，要達到平衡美觀與實用，真的不容易，每個細節都要反覆推敲改造，才讓最終呈現的戰甲既有視覺衝擊力，又不失實用性。

作品完成後，周高賽將影片發布到網絡，收穫了意想不到的反響。有人驚歎於戰甲的精緻，有人質疑其實用性，更多人則分享起自己的機甲夢想。最讓他有成就感的，是穿著戰甲走上街頭時引來的圍觀，人們找他合影的自豪感。

談及未來，他的目標更加宏大：「等我能穿著戰甲飛起來，你們就知道什麼是終極形態了。」他希望通過持續創新，讓機甲文化在更多生活場景中發光發熱，為粉絲帶來更多正能量作品。

「作為一個37歲的創作者，我想告訴大家，追夢永遠不晚。」周高賽說，「只要心中有熱愛，生活就充滿無限可能。」