兩安徽男食店忘我玩手機 離座折返互換座食對方「口水尾」︱有片
更新時間：18:05 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:05 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:05 2026-02-04 HKT
都市人無論獨自或跟親友食飯，不少都會繼續「沉浸性玩手機」，完全忘我。近日，安徽合肥發生一件趣事，兩男子到食店吃豬腳飯時，一度同時離開座位去盛湯，但再次回來後竟互換座位，整個過程完全未有察覺。
店老闆王先生表示，2人當時太投入看手機，將對方碗裏的飯吃完，直到最後都沒有發現坐錯位置。後來其中一人遺留手機，事後折返取手機時，店員才跟他說出真相。王先生指，當時那人得知真相，也沒有太大表情，只是笑了一笑。不過他日如果二人都來的話，會為他們免單。
事件有趣之餘，亦讓人感覺無言。
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
9小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT