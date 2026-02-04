兩安徽男食店忘我玩手機 離座折返互換座食對方「口水尾」︱有片

都市人無論獨自或跟親友食飯，不少都會繼續「沉浸性玩手機」，完全忘我。近日，安徽合肥發生一件趣事，兩男子到食店吃豬腳飯時，一度同時離開座位去盛湯，但再次回來後竟互換座位，整個過程完全未有察覺。

店老闆王先生表示，2人當時太投入看手機，將對方碗裏的飯吃完，直到最後都沒有發現坐錯位置。後來其中一人遺留手機，事後折返取手機時，店員才跟他說出真相。王先生指，當時那人得知真相，也沒有太大表情，只是笑了一笑。不過他日如果二人都來的話，會為他們免單。



事件有趣之餘，亦讓人感覺無言。