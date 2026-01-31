杭州首家「AI機械人餐廳」營業 煮麵、炒菜、沖咖啡全自動

在浙江杭州，首家「AI機械人餐廳」營業，從烹飪到服務，都由機械人協同完成。

綜合內媒報道，位於杭州市西湖區三墩鎮的「二十四節氣AI機械人餐廳」1月26日正式開業。雖然是社區老年食堂，但這家餐廳很不一樣，科技感和年輕態拉滿。「主廚」就是他們團隊參與研發的煮麵和炒菜機械人。煮麵1分鐘，炒澆頭2分鐘，3分鐘就搞定了，「非預制，很有鍋氣」。

餐廳負責人介紹，店內共有八台機械人，覆蓋了從點單、烹飪、傳菜、清潔等一系列流程，佔六成以上工作量。目前整個餐廳中，僅收銀和備菜兩個崗位使用了五名人工。

負責人稱，機械人內置上百道菜譜，提前收集了專業廚師的動作數據，經過AI算法上千次調試，機械臂能精準控制火候。

據悉，餐廳裡的八台機械人中絕大部分本地生產。西湖區三墩鎮社會事務辦工作人員表示，機械人餐廳有效補充了現有老年食堂的供餐能力。

