奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網

2025年6月7日四川省瀘州市龍馬潭區公交商城九樓，拆卸工人在花壇內蜷縮著一具白骨，經警方證實為1997年2月1日失蹤的商場女老闆吳某萍。一宗28年前發生的命案始浮出水面。

舊照片揭開跨越28年懸案

經勘查，警方發現該商城建成於20世紀90年代初，曾長期租賃給服裝商戶使用。樓頂區域設有鐵門並由專人管理鑰匙，平日人員極少進入。警方專案組初步判斷，兇手極可能是熟悉環境的內部人員。

相關新聞：奇案解密︱一本學校紀念冊引發上海兩命案 20年後真相水落石出

法醫分析認為，屍體掩埋時20年以上；遺留冬季衣飾；屍體曾被轉移、掩埋至樓頂花台，至少需要兩人配合，應熟悉商城內部環境。

一名苟姓男子向民警提供關鍵線索：「我姐姐吳某萍90年代在這裡做服裝生意，1997年除夕前一周突然失蹤，至今杳無音信。」

苟某還帶來兩張照片，一是吳某萍摟著8歲的兒子，身上穿的正是現場殘留的紅色大衣。另一張照片，見吳某萍左手戴著兩枚金戒指，但在案發現場，屍骸指骨上並沒有戴金戒指。警方判斷，案件為熟人作案、具謀財害命特徵。

民警走訪28年前曾在商場內工作的員工，意外得知當時吳某萍門市職員叫小周。小周回憶，案發當天，叫走吳某萍的是同在商城經營服裝生意的陳某芬。

隨後，辦案民警找到吳某萍的前夫及兒子黃某進行DNA比對，確定吳某萍為本案被害人。而陳某芬就被列為重點疑犯。

不過，警方在戶籍系統中並未找到陳某芬任何有效信息。

相關新聞：奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證

整容、改名、洗白身份……

民警趕到陳某芬老家瀘州市瀘縣走訪，一名中年男子閒聊時說，妹妹在上海多年未歸。民警證實，該男子正是陳某芬的親哥哥。陳某芬曾改名換姓，利用戶籍系統尚未聯網的漏洞，將原始戶籍資料銷毀，在上海以「陳某宇」的名字生活多年。最離奇的是，她的身份證號與上海一名叫趙某的女子重號時，她竟說服了對方修改號碼，從而讓自己的假身份「洗白」。

陳某宇近年頻繁出境韓國。警方懷疑她企圖通過整容改變容貌。當民警從厚厚的陳年戶籍卷宗裡翻出「陳某宇」20多年前的老照片時，發現如今的她早已判若兩人。

民警查詢發現，陳某宇前夫是上海釋囚楊某根，兩人婚姻維繫期間正好與案發時間重合。民警斷定，陳某宇就是「消失」的陳某芬。

相關新聞：奇案解密︱13歲童拒幫偷鐵皮被殺 路人誤當6旬婦兇手教孫未施救

2025年9月12日，瀘州警方對陳某宇採取限製出境措施，防止其潛逃國外。11天後，陳某芬向警方表示將飛回瀘州說明情況。專案組民警分析：「這是她的試探，企圖通過「自投羅網」來觀察風向。」

同年9月26日，專案組直飛上海，在上海警方的配合下將陳某宇帶走調查。隨後，楊某根也被警方抓獲。審訊中，楊某根對犯罪事實供認不諱。陳某芬初時曾多次逃避責任，但在鐵證面前，最終認罪。

2025年9月28日下午，陳某芬回瀘州殺人埋屍現場重組案情，她突然朝著花壇方向下跪磕頭說：「是我害了你，我到陰曹地府去給你贖罪。」

據兩人交代，吳某萍曾借4萬元人民幣給陳某芬，因無力償還，1997年2月1日，陳、楊二人於將被害人誘騙至四樓一門市，將其掐死並搶走金銀首飾，隨後晚上抬屍掩埋花台。

該案歷時28年告破，被害人遺骸於同年12月由家屬認領埋葬。尋母28年終於「找到」了，黃俠說母親不會原諒兇手，他更不會原諒，今後開庭時他唯一的訴求一定是判兇手死刑。

目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕，案件移送瀘州市人民檢察院審查並將提起公訴。