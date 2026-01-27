冬天名物︱「九肥一瘦」臘腸照瘋傳 網民：吃完上廁所要用洗潔精

農曆年將臨，許多家庭也會準備臘味。近日有江西網民曬出家婆親手曬製的臘腸照片，意外在網絡瘋傳。由於圖中臘腸採用極端的「九肥一瘦」比例，遠看就像蠟燭，引發網民大討論，有人說這是「黃金比例」，有人調侃老鼠偷吃也會「食滯兩星期」。

被調侃跟直接喝油沒分別

據極目新聞報道，江西女網民「乾寶媽咪呀」日前在社交平台分享了一張照片，相中有一串臘腸掛在戶外曬太陽，配文「我的天吶，婆婆弄的香腸」。

由於相中臘腸的腸衣之下，擠滿了乳白色的脂肪，偶爾才現出一小點的紅色豬肉，完全顛覆大眾對傳統臘腸的固有印象，引起網民關注，還惹來不少其他地方的網民，分享自家的「九肥一瘦」版臘腸和應。

許多網民表示對這種極端比例的「乳白版」臘腸表示難以接受，「耗子（老鼠）吃了都要從初一悶到十五」、「家裏停電了可以剪一節當蠟燭用⋯⋯」、「跟直接喝油有什麼區別」、「吃前：九肥一瘦。吃後：九死一生」、「誰在吃啊！太嚇人了」、「吃完上廁所要用洗潔精」。

支持者：臘過的只香不膩

不過，也有網民力挺「九肥一瘦」才是臘味名物，食過「番唔到轉頭」，「臘過的肥肉和新鮮的肥肉味道不一樣，臘過的不會膩，很香」。

有同樣曬出「九肥一瘦」版臘腸的湖北網民解釋，並非刻意製作這種超邪惡食品，「一般是最後剩下肥肉時才這樣處理」，她還分享「瘦肉香腸一般蒸着，肥的就用來炒蒜苗，比臘肉炒蒜苗更香更好吃。」

報道指，在社交平台有臘腸定製廣告，表明可以做「九肥一瘦」版，需時約15至20天才可發貨，因「太肥了，吃的人少，有人訂才會灌」。