頑童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王 消防員忍笑一鉗「解鎖」｜有片

在湖南懷化，一名小男孩在玩耍時，將手中的密碼鎖環往鼻樑上套，結果鎖環「卡鼻」動彈不得，瞬間化身「牛魔王」，模樣既滑稽又可憐，令人啼笑皆非。家長嘗試各種方法都無法脫困，最後只好找上消防隊求援。

消防員靈魂拷問

消防隊員接獲求助後，發現密碼鎖環緊緊夾住男孩的鼻翼，由於鎖環材質堅硬且距離皮膚極近，任何強行拉扯都可能導致孩子面部受傷或壓迫鼻腔。為了確保萬無一失，消防員一邊溫柔安撫男童緊張的情緒，一邊迅速準備好專業的破壞剪與防護裝備。精準定位後，消防員用鉗子夾住鎖環用力一剪，「喀嚓」一聲，密碼鎖終於斷裂。

相關新聞：中山醉漢頭卡長椅20cm縫隙 消防員出動拆凳營救

相關新聞：貴州男孩被困小溪石縫大雨將臨 遊客齊心戰勝死神︱有片

這名男童在整個剪鎖救援過程中表現得相當堅強，雖然眼中泛著淚光，卻全程沒有哭鬧。就在鎖環取下、危機解除的瞬間，現場一名消防員忍不住發出了靈魂拷問：「下次還玩嗎？」男童淚汪汪回應，「再也不敢了！」逗趣畫面讓現場嚴肅的氣氛瞬間變得輕鬆。

事件登上社媒熱搜。有網友調侃：「這孩子上輩子當牛的記憶還沒忘？」、「這黑歷史恐怕要被家長笑一輩子了！」也有人稱這孩子究竟是怎麼「解鎖」這項特殊造型。

異物卡困如何是好？

消防單位特別提醒，孩童被環狀物件卡住的案例屢見不鮮，除了密碼鎖，戒指、鑰匙圈、甚至玩具零件都是潛在風險。家長若發現孩子不慎被異物卡困，切記保持冷靜，「不要盲目強行拆卸或拉扯」，更忌諱使用尖銳工具硬撬，以免造成二次傷害。建議先安撫孩子情緒，再立即撥打救援電話尋求專業協助。