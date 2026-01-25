Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱一本學校紀念冊引發上海兩命案 20年後真相水落石出

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-25 HKT

2001年4月6日，上海虹口區一名職業學校的班長劉思佳接到父親電話匆忙趕回家，發現母親沈蓓在家中遇害。現場無財物丟失或性侵跡象，屋內待客茶水顯示兇手為熟人。然而，警方排查137名關係人卻一無所獲。

致命紀念冊

一年後，劉思佳的同班「班花」高靜遭相同手法在家中被殺。兩宗案件共性明顯：兇手作案前均以「老師家訪」名義電話確認受害人在家獨處。

相關新聞：奇案解密︱台灣女星湛蓉倒斃香閏下體被燒 露宿者「自首」富二代男友失蹤成懸案

相關新聞：奇案解密︱13歲童拒幫偷鐵皮被殺 路人誤當6旬婦兇手教孫未施救

警方找到了兇手使用過的雜貨店電話。雜貨店主徐阿姨描述，打電話的男子約40歲，身高170厘米左右，皮膚黝黑。警方根據這一描述繪製了兇手畫像。梁笑同學認出了畫像中人，反映其母曾在類似「家訪」見過此人，可能因家中兩房互通的結構，讓兇手無法確定情況而放棄行兇逃離。

警方調查發現，兇手通過班級畢業紀念冊獲取學生家庭信息，尋找作案目標。然而，經過排查班級所有學生男性親屬，警方並未發現符合兇手特徵的人。此後18年，兇手銷聲匿跡。

相關新聞：奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證

真兇因病自殺亡

2020年，刑偵技術進步讓警方從凶器提取到關鍵DNA。2021年3月排查至學生曹樂樂時，發現其母同居男友楊建國有重大嫌疑。楊建國有三次犯罪前科，但因未與曹母正式登記，此前從未進入排查名單。

當警方準備抓捕時，發現楊建國已於2021年3月15日因胃癌晚期自殺。DNA比對確認其就是兩宗命案真兇。

調查顯示，楊建國因曹母生病後無法滿足其性慾望，偶然看到養女曹樂樂的畢業紀念冊，遂對其中女同學產生邪念，成為他的目標，不過，他誤以為劉思佳是女生，憤然殺害其母，又因高靜生理期未能得逞而殺人。

相關新聞：奇案解密︱花蓮五子命案警察局長破迷信住凶宅一周 兇手父母9年後白骨現密林

遲來的真相

兩宗命案對兩個家庭造成了毀滅性打擊。該案導致劉思佳父親2015年抱憾離世，高靜父母相繼悲痛而亡。班主任王老師自此不敢保存任何學生名冊。

2021年清明，劉思佳在父母墓前告知兇手已找到。這宗始於一本畢業紀念冊的悲劇，在20年後以兇手自殺告終，留給兩個家庭無法彌補的傷痛。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
日本擊敗中國封王。影片截圖
U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
足球世界
9小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
9小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
12小時前
錦田的士被私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
6小時前
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
11小時前
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
20小時前
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
醫生教室
16小時前