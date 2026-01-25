奇案解密︱一本學校紀念冊引發上海兩命案 20年後真相水落石出

2001年4月6日，上海虹口區一名職業學校的班長劉思佳接到父親電話匆忙趕回家，發現母親沈蓓在家中遇害。現場無財物丟失或性侵跡象，屋內待客茶水顯示兇手為熟人。然而，警方排查137名關係人卻一無所獲。

致命紀念冊

一年後，劉思佳的同班「班花」高靜遭相同手法在家中被殺。兩宗案件共性明顯：兇手作案前均以「老師家訪」名義電話確認受害人在家獨處。

警方找到了兇手使用過的雜貨店電話。雜貨店主徐阿姨描述，打電話的男子約40歲，身高170厘米左右，皮膚黝黑。警方根據這一描述繪製了兇手畫像。梁笑同學認出了畫像中人，反映其母曾在類似「家訪」見過此人，可能因家中兩房互通的結構，讓兇手無法確定情況而放棄行兇逃離。

警方調查發現，兇手通過班級畢業紀念冊獲取學生家庭信息，尋找作案目標。然而，經過排查班級所有學生男性親屬，警方並未發現符合兇手特徵的人。此後18年，兇手銷聲匿跡。

真兇因病自殺亡

2020年，刑偵技術進步讓警方從凶器提取到關鍵DNA。2021年3月排查至學生曹樂樂時，發現其母同居男友楊建國有重大嫌疑。楊建國有三次犯罪前科，但因未與曹母正式登記，此前從未進入排查名單。

當警方準備抓捕時，發現楊建國已於2021年3月15日因胃癌晚期自殺。DNA比對確認其就是兩宗命案真兇。

調查顯示，楊建國因曹母生病後無法滿足其性慾望，偶然看到養女曹樂樂的畢業紀念冊，遂對其中女同學產生邪念，成為他的目標，不過，他誤以為劉思佳是女生，憤然殺害其母，又因高靜生理期未能得逞而殺人。

遲來的真相

兩宗命案對兩個家庭造成了毀滅性打擊。該案導致劉思佳父親2015年抱憾離世，高靜父母相繼悲痛而亡。班主任王老師自此不敢保存任何學生名冊。

2021年清明，劉思佳在父母墓前告知兇手已找到。這宗始於一本畢業紀念冊的悲劇，在20年後以兇手自殺告終，留給兩個家庭無法彌補的傷痛。