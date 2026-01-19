Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

常遭嘲「睜眼跟閉眼無分別」 河南瞇瞇眼大叔動刀「開眼」

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-19 HKT

外國不時有人用瞇瞇眼或拉眼角，來嘲笑華人多單眼皮和眼睛小。河南有中年兄弟，遺傳了父親的瞇瞇眼，從小被嘲笑調侃「睜著眼跟閉著沒區別」，決定施手術「開眼」，通過割雙眼皮來為靈魂之窗「擴建」。

從小被嘲笑缺乏自信

封面新聞報道，河南鄭州41歲的崔磊和小他10歲的弟弟，遺傳了父親的瞇瞇眼，外人看著就像一條線，看不到眼珠，常被說「你這睜著跟閉著確實沒啥區別。」

相關新聞：辱華風波︱「瞇瞇眼」廣告惹歧視質疑 Swatch急道歉兼全球下架

眼睛超細被外人長年嘲笑，使兄弟一直缺乏自信。早前，崔磊的弟弟便決心改樣，要兄長陪他接受整形手術。不過，當弟弟經過檢查後，因為眼部條件受限，弟弟的雙眼皮手術難度更高，目前仍在評估手術。

反而，原本作伴的崔磊，便先弟弟一步，接受了割雙眼皮手術把自己「變靚啲」。他說，因眼細及脫髮，令人十分顯老，很多客人會「誤以為我是媳婦（老婆）的爸爸，這話聽多了，就越發想改變自己。」

相關新聞：「筷子瞇瞇眼照」涉歧視亞洲人 西班牙網球手遭炮轟退武網賽

檢查時，再被醫生要求睜大眼，再次被人家說「睜著跟閉著沒區別」，也令崔磊決心爬弟弟頭，先做手術「開眼」。

手術持續一個半小時，術後效果讓崔磊十分滿意：「終於不用再被人說『睜著眼像閉眼』了，現在看著鏡子裡的自己，感覺變帥了不少，自信心都回來了。」

崔磊拍片分享割雙眼皮前後的變化，吸引許多支持，「追求美不分性別、不分年齡，為大叔的勇氣點讚」、「從小眼變大眼，這是對自己的寵愛」、「每個人都有追求美的自由」。

 

