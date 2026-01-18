影遊《血薪記》火爆︱緬北電騙劇情設賣淫場所酷刑室 玩家爭做「電詐之王」

內地一款聚焦「境外電詐園區生存」的互動影遊《血薪記：罪惡園區》，因為緊扣時下熱點，1月10日上綫即登上遊戲發行平台Steam熱門榜，更拿下97%的超高好評率，《紐約時報》等外媒也發文關注。遊戲劇情分為好人綫與壞人綫，玩家既可選擇和同伴合力逃出魔窟，也能選擇在園區爭奪權力成為老大。出品商強調遊戲宗旨是傳遞反詐信息，即使玩家登頂成為「電詐之王」，最終也難逃法網。



「影遊」是指使用真人拍攝影視片段，作為主要表現形式的電子遊戲，玩家通過選擇劇情分支來推進故事。《血薪記：罪惡園區》由四川成都碧火互娛文化傳媒有限公司出品，讓玩家沉浸式感受「罪惡園區」，被稱為影遊版《孤注一擲》（內地反詐電影）。

影遊版《孤注一擲》

遊戲故事開局就張力拉滿：男主為赴網友之約遠赴某國，與遊戲女主角之一紅綾首次綫下約會，卻不料慘遭下藥迷暈，醒來已身陷電詐園區。在這裏，他遇上了因找工作被騙入園的另一位女主角阿蓮，一場高壓環境下的生存博弈就此展開。

《血薪記》並未明確交代遊戲中虛構園區的具體位置，但遊戲角色說中文，還出現了緬甸文。遊戲中的場景與現實裏的緬北、柬埔寨詐騙園區高度相似，區內設有詐騙作業區、賣淫場所和酷刑室，還設有中式餐館和專供中國詐騙頭目居住的豪華別墅。

男主角遭落藥迷暈

據「新浪電競」報道，《血薪記》1月10日正式上綫，即登陸Steam「熱門游戲榜」，更是拿下97%的超高好評率，目前在中國銷量排45名，成為近期小眾遊戲賽道的「黑馬」。玩家可以扮演電騙受害者或園區頭目，「但無論選擇哪條捷徑，作惡終將付出代價。」《血薪記》導演魏巍介紹，該遊戲的核心是傳遞反詐意識，即便玩家選擇「黑化」登頂，最終也會受到法律的制裁。

近年世界各地人員被誘拐至東南亞詐騙園區從事詐騙勾當，中國公民是最大的受害群體。中國和緬、柬、泰等國開展嚴打行動，緬北四大家族、KK園區等已被取締。相關新聞引起廣泛關注，聚焦詐騙園區題材的遊戲也日漸增多。

Steam獲97%好評

去年7月，內地「可微遊戲」推出了名為《偽裝》的遊戲，玩家需學習各類詐騙手法。澳洲遊戲工作室Jiao Games也計劃今年推出名叫《詐騙園區模擬器：地下王國》。《紐約時報》引述華盛頓遊戲工作室Reality Reload創始人艾莉森·楊表示，詐騙題材遊戲的湧現反映出過去兩年中國遊戲行業的轉向——從奇幻題材變為聚焦玩家在現實社會中接觸到的議題。