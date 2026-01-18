Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

影遊《血薪記》火爆︱緬北電騙劇情設賣淫場所酷刑室 玩家爭做「電詐之王」

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-18 HKT

內地一款聚焦「境外電詐園區生存」的互動影遊《血薪記：罪惡園區》，因為緊扣時下熱點，1月10日上綫即登上遊戲發行平台Steam熱門榜，更拿下97%的超高好評率，《紐約時報》等外媒也發文關注。遊戲劇情分為好人綫與壞人綫，玩家既可選擇和同伴合力逃出魔窟，也能選擇在園區爭奪權力成為老大。出品商強調遊戲宗旨是傳遞反詐信息，即使玩家登頂成為「電詐之王」，最終也難逃法網。

「影遊」是指使用真人拍攝影視片段，作為主要表現形式的電子遊戲，玩家通過選擇劇情分支來推進故事。《血薪記：罪惡園區》由四川成都碧火互娛文化傳媒有限公司出品，讓玩家沉浸式感受「罪惡園區」，被稱為影遊版《孤注一擲》（內地反詐電影）。

相關新聞：緬甸詐騙園︱囂張搞春晚影片瘋傳 貼身長裙女跳辣舞 《APT》洗腦歌舞全場亢奮 ︱有片

影遊版《孤注一擲》

遊戲故事開局就張力拉滿：男主為赴網友之約遠赴某國，與遊戲女主角之一紅綾首次綫下約會，卻不料慘遭下藥迷暈，醒來已身陷電詐園區。在這裏，他遇上了因找工作被騙入園的另一位女主角阿蓮，一場高壓環境下的生存博弈就此展開。

《血薪記》並未明確交代遊戲中虛構園區的具體位置，但遊戲角色說中文，還出現了緬甸文。遊戲中的場景與現實裏的緬北、柬埔寨詐騙園區高度相似，區內設有詐騙作業區、賣淫場所和酷刑室，還設有中式餐館和專供中國詐騙頭目居住的豪華別墅。

相關新聞：KK園區︱無業績「豬仔」慘遭摘器官 親歷者爆料：一對腎黑市價¥80萬

男主角遭落藥迷暈

據「新浪電競」報道，《血薪記》1月10日正式上綫，即登陸Steam「熱門游戲榜」，更是拿下97%的超高好評率，目前在中國銷量排45名，成為近期小眾遊戲賽道的「黑馬」。玩家可以扮演電騙受害者或園區頭目，「但無論選擇哪條捷徑，作惡終將付出代價。」《血薪記》導演魏巍介紹，該遊戲的核心是傳遞反詐意識，即便玩家選擇「黑化」登頂，最終也會受到法律的制裁。

近年世界各地人員被誘拐至東南亞詐騙園區從事詐騙勾當，中國公民是最大的受害群體。中國和緬、柬、泰等國開展嚴打行動，緬北四大家族、KK園區等已被取締。相關新聞引起廣泛關注，聚焦詐騙園區題材的遊戲也日漸增多。

相關新聞：緬甸掃蕩電詐園大逃亡 黑市掀「搶人大戰」

Steam獲97%好評

去年7月，內地「可微遊戲」推出了名為《偽裝》的遊戲，玩家需學習各類詐騙手法。澳洲遊戲工作室Jiao Games也計劃今年推出名叫《詐騙園區模擬器：地下王國》。《紐約時報》引述華盛頓遊戲工作室Reality Reload創始人艾莉森·楊表示，詐騙題材遊戲的湧現反映出過去兩年中國遊戲行業的轉向——從奇幻題材變為聚焦玩家在現實社會中接觸到的議題。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
10小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑
00:58
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱藝人周潤發現身10公里賽 半馬男子賽內地跑手陳雨繁奪冠
社會
38分鐘前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
16小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
11小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
15小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
19小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
10小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
22小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
14小時前