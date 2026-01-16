Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戲精小羊靠「影帝級裝死」爆紅 身價飆至30萬主人仍不賣｜有片

奇聞趣事
更新時間：20:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：20:30 2026-01-16 HKT

近日，寧夏一隻剛出生不久的小羊意外成為社交平台上的「流量擔當」，原因竟是這隻小羊身懷「裝死絕技」，見大人就倒地裝死、見小孩卻活潑親暱。截止1月14日身價已飆升至30萬，羊主人果斷拒絕售賣，想借助小羊的熱度多多宣傳家鄉。

只與小孩親近

綜合內媒報道，1月13日，當地養殖戶金小林帶著幾隻剛出生的小羊趕集售賣，其中一隻半月齡左右的小羊「羊肉串」，表現出異常反應：只要有成年人靠近或觸碰，便迅速倒地、身體僵直、雙眼緊閉，看起來彷彿「當場斷氣」讓不少買家誤以為身體有問題，紛紛放棄購買。但當周圍人散去，牠又悄然起身，恢復正常狀態。

更有趣的是，這隻小羊對小朋友卻格外溫順，願意靠近、互動，反差十分明顯。

主人透露不賣原因

這隻小羊的相關視頻在抖音、快手等平台播放量迅速破千萬。

隨著關注度持續攀升，小羊的「身價」水漲船高，截至1月14日身價已飆升至30萬（人民幣，下同），以每隻原本僅420元來算，身價翻了700多倍。

對於「不賣」的決定，金小林表示，並不希望因為一時熱度將小羊變成交易對象，而是想借助這波關注，讓更多人了解寧夏本地的特色農產品，比如羊肉、枸杞和八寶茶。如今，不少附近村民和外地網友慕名而來「打卡」，這隻小羊也在無形中成了家鄉的「活招牌」。
 

