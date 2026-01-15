23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累

安徽合肥23歲女孩「夏夏」，18歲確診骨癌、19歲截肢，撐過6次重大手術，5年來一路與癌症對抗。她近日再度傳出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，需展開新一輪治療。



更讓人心痛的是，這場艱苦卓絕的戰鬥，她幾乎是一個人完成的，爸爸一次都沒有來過，媽媽也在她生病一年後斷絕了聯繫，複雜的家庭情況讓她早早獨立，面對病情，她還是樂觀面對生活，其社群帳號年齡欄填寫的「100歲」，也成為網友眼中最倔強的生命宣言。

曾言一條腿換一條命很值

據《大象新聞》報道，夏夏2019年高考前身體出現異狀，右腿經常劇痛，甚至在數學考試中當場暈倒，送醫檢查後確診為骨癌，祖母求父母帶她去北京就醫。2019年至2021年間，她陸續接受右腿截肢、肺部切除等6次大型手術，對於失去右腿，她還是樂觀面對平靜地表示：「一條腿換一條命，很值得。」

治療期間，夏夏幾乎是獨自承受一切。她透露，父親在她生病後從未探望，母親則在一年後與她斷絕聯繫，甚至直言她是「累贅」。在缺乏家庭支持的情況下，她自己簽署6次手術同意書、存錢購買義肢，輾轉各地求醫。

為了負擔龐大的醫療費用，曾是美術特長生的夏夏靠擺攤販售手工藝品，努力維持生活與治療開銷。她樂觀、堅強的身影被路人拍下後在網上流傳，引發大量網友關注與聲援。

抖音年齡欄填「100歲」

然而，病情並未就此結束。今年初（2026年），夏夏再度檢查出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，目前正在上海瑞金醫院評估治療方案，預計接受新一輪化療、標靶治療及手術。

面對反覆打擊，夏夏仍未放棄希望。她在社群平台將年齡欄填為「100歲」，象徵向命運借時間、與病魔對抗的決心，相關貼文下方湧入大量留言，網友紛紛替她打氣，「公主，請一定要恢復健康。」

