「豬食槽」火鍋︱人均消費¥50食客追捧 農莊奇趣邊爐爆紅｜有片

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-11 HKT

近日，湖南永州一個農莊推出的「石槽火鍋」引發熱議。從網上影片顯示，幾位客人圍桌「打邊爐」，鍋具竟是一個長約一米的青石槽，裡頭裝著菌菇雞湯鍋，驟眼一看似足餵飼豬隻的豬槽，雖然被許多網友吐槽「食慾全無」，但是老闆表示該火鍋剛推出不久，但卻相當熱門，客人需要提前至少四天預約。

網友越鬧越爆紅？

據內媒《津云新聞》報道，湖南省永州市一間農莊餐館近日推出的「石槽火鍋」，從畫面可見，滾燙的火鍋湯底被倒入石槽內，裡面還有紅棗、雞肉等，不過由於石槽造型太特別，許多網友討論認為這就像農村養豬的「食槽」一樣。

對於網友的吐槽，餐廳老闆則豁達表示「藝術來源於生活」，並表示以前小時候吃的紅薯菜梗（番薯葉）之類的也都是餵給豬吃的，現在的人就算伙食改善了，也沒有因此就不吃紅薯菜梗。雖然石槽火鍋推出不久，但人氣相當爆火，想要體驗的饕客，需提前四到五天預訂。

老闆也介紹，餐廳的石槽長約90厘米、寬約25厘米，一張鍋子大概能容納8人用餐。目前店裡僅有兩口這樣的石槽鍋，每次使用後都會拆卸清洗，確保衛生。該店店員也表示，石槽火鍋是店內創意，消費並不高，人均費用約四、五十元（人民幣，下同）。

相關新聞吸引超過30萬網友關注，紛紛表示「我知道乾淨，但身為從小看豬用這個吃飯的人，真的全是畫面，無法接受啊」、「影響食慾」、「確實蠻像豬槽的，也不用這麼逼真，換其他材質例如不鏽鋼或銅都比這個好」、「吃的時候一定要把頭伸進去，最好大家一起擠著吃才香」，也有網友指出，自己看過類似的特色行銷噱頭，當時商家把餐廳裝修的跟廁所一樣，但生意卻頗為慘澹，很快就倒閉了。

面對網友的吐槽與疑惑，餐廳老闆解釋，自己平時喜愛收藏老物件，院子內積攢了不少石缸、石凳等，這些石槽不是舊的豬槽，而是用老石材改造而成，專門請師傅進行打磨和切割，每個石槽的成本約為1000元。

