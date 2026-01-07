撞名北韓領袖｜金日成任浙江大學博導惹熱議 網民：名字太強大

浙江大學教師個人主頁官網顯示，金日成博士，已任浙江大學信息與電子工程學院特聘研究員、博士生導師，主要從事機器學習與聯邦學習、無線通信與智能網絡以及網絡安全與隱私等方向的研究。

由於這位教授與北韓已故領導人金日成（北韓領袖金正恩祖父）姓名一模一樣，引起網友圍觀。網友紛紛留言：「名字太強大了」、「這名字一定成功」、「名字很有衝擊力啊」。

根據官網公開信息，金日成於2015年獲得浙江大學學士學位（竺可楨學院榮譽學位），之後於2015年至2020年，他在美國北卡羅萊納州立大學（North Carolina State University）攻讀博士學位，2022年4月回國加入浙江大學信息與電子工程學院，入選浙江大學「啓真優秀青年學者」計劃。

北二外朝鮮語老師金正日

有網友說，北京第二外國語學院還有一位老師叫金正日，和金正恩父親姓名一模一樣。

資料顯示，這位金正日老師是北二外朝鮮語老師，現任北二外亞洲學院院長助理。有學生還在網上留言：「金正日老師講課詼諧有趣，課上經常補充很多課外知識，課間也會給同學們播放韓流的MV作爲課外拓展。」