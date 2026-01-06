霸王茶姬｜員工徒手攪拌影片瘋傳 回應稱開「真手搖」玩笑

近日，一名身著霸王茶姬製服的員工在未戴手套的情況下，徒手擠壓檸檬片後直接用手在奶茶杯內攪拌飲品，相關的影片在網上瘋傳，1月6日，「霸王茶姬 手打」登上微博熱搜。涉事員工解釋當時只是開玩笑，非製作客人飲品。對此，霸王茶姬通過官方微博回應稱，已辭退涉事員工，涉事門店即時無限期停業整頓。

網上流傳影片顯示，一霸王茶姬店員身穿工作製服，徒手捏冰塊，攪動奶茶。很多網友表示「噁心」「不敢再喝」。該員工回應稱，是在玩梗（開玩笑），是打烊之後在玩報損的材料。

霸王茶姬通過官方微博回應稱，已辭退涉事員工，涉事門店店長及該區域督導，因管理監督失職，進行降職處分。涉事門店即刻起無限期停業整頓，直至徹底完成整改並通過嚴格驗收。

霸王茶姬稱，經核查，影片內容發生在福建漳州龍文寶龍廣場店。片中店員為跟風網絡「印度奶茶」熱梗博取流量，在即將開始打烊時，用當天門店的報損廢棄物料進行模仿擺拍。閉路電視顯示，該物料在拍攝結束後被當場倒掉，未對外銷售，現場在拍攝結束後完成常規清潔消毒流程。事後該店員為掩蓋錯誤稱該行為是打烊後操作。該門店採用自動化設備製茶，所有原葉鮮奶茶的製作均通過掃碼由機器自動化完成，實現人料分離。